Недавно девочка начала реагировать на игрушки — она может держать их в руках, пытается подносить ко рту, как это делают маленькие дети, изучая предметы, следит за перемещением вещей взглядом. Этого раньше не было.
Мама Аннии использует любую возможность, чтобы стимулировать развитие дочери: девочка посещает занятия в специальной школе и оздоровительные лагеря, которые каждый год для деток с особенностями в развитии проводит детский хоспис святой Софии, и это положительно сказывается на ее развитии. Она стала чаще переворачиваться на бок, а не безучастно лежать на спине, стала более открытой к тому, что ей предлагают.
Раньше у Аннии был проблемы с приемом пищи, поэтому пришлось сделать операцию по установке гастростомы, через которую можно вводить специальное питание сразу в живот. Это дало хороший результат — за год Анния поправились на 3 килограмма и стала спокойнее.
В подарок семье хоспис привез не только игрушки и средства гигиены, но еще и большую стиральную машину, приобретенную при поддержке спонсоров. Хоспис святой Софии будет регулярно навещать эту семью. Для покупки специального питания для Аннии, а также для оплаты развивающих занятий нужны средства. Мама воспитывают дочку одна.
Просим всех, у кого есть такая возможность, помочь в сборе средств для Аннии Келле. Ее нельзя вылечить, но улучшить качество жизни и ей и ее маме — очень даже можно!
Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Аннии. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Annija Ķelle".
Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337
NORDEA
Счет: LV64NDEA0000084106742
CITADELE
Счет: LV56PARX0017233400001
Swedbank
Счет: LV36HABA0551043256713
Спасибо всем, кто отзовется!