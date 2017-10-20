Детский хоспис Святой Софии продолжает посещать деток с особенностями в развитии по всей Латвии, оказывая разного рода паллиативную помощь. Уже не в первый раз выездной хоспис оказывается в гостях у малышки Аннии Келле. У девочки тяжелая форма детского церебрального паралича и серьезные проблемы со слухом и зрением, а также повышен тонус в мышцах рук и ног, который, однако, уменьшился после лечения в Санкт-Петербурге.

Недавно девочка начала реагировать на игрушки — она может держать их в руках, пытается подносить ко рту, как это делают маленькие дети, изучая предметы, следит за перемещением вещей взглядом. Этого раньше не было.

Мама Аннии использует любую возможность, чтобы стимулировать развитие дочери: девочка посещает занятия в специальной школе и оздоровительные лагеря, которые каждый год для деток с особенностями в развитии проводит детский хоспис святой Софии, и это положительно сказывается на ее развитии. Она стала чаще переворачиваться на бок, а не безучастно лежать на спине, стала более открытой к тому, что ей предлагают.

Раньше у Аннии был проблемы с приемом пищи, поэтому пришлось сделать операцию по установке гастростомы, через которую можно вводить специальное питание сразу в живот. Это дало хороший результат — за год Анния поправились на 3 килограмма и стала спокойнее.

В подарок семье хоспис привез не только игрушки и средства гигиены, но еще и большую стиральную машину, приобретенную при поддержке спонсоров. Хоспис святой Софии будет регулярно навещать эту семью. Для покупки специального питания для Аннии, а также для оплаты развивающих занятий нужны средства. Мама воспитывают дочку одна.

Просим всех, у кого есть такая возможность, помочь в сборе средств для Аннии Келле. Ее нельзя вылечить, но улучшить качество жизни и ей и ее маме — очень даже можно!

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Аннии. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Annija Ķelle".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

NORDEA

Счет: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счет: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счет: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем, кто отзовется!