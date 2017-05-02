Впредь будем пользоваться мобильной связью в Европе так же, как дома О такой возможности позаботился оператор "Теle2", который с июня этого года, когда в силу вступит Регламент ЕС о роуминге, предложит клиентам пользоваться услугами в Европе* по таким же тарифам, как дома. "Этим шагом мы открыли Европу: теперь наши клиенты смогут говорить, отправлять сообщения и пользоваться Интернетом по всей Европе как дома, то есть без дополнительной платы", — подчеркивает председатель правления "Теle2" Валдис Ванцович.

Минуты разговоров и СМС-сообщения в Европе больше не считаем

Как следует изучив нужды клиентов, впредь "Теle2" будет предлагать тарифы "Zelts 500 MB", "Zelts 2 GB", "Zelts 6 GB" и "Zelts Bezlimits", что значительно расширит услуги мобильной связи, доступные клиентам как в Латвии, так и в Европе. Если раньше мы активно звонили и отправляли СМС-сообщения в пределах домашней сети в Латвии, то в дальнейшем, благодаря новым тарифным планам, находясь в какой-либо другой стране Европы, мы сможем смело связываться с теми, кто находится как в Латвии, так и в других странах Европы, не считая минуты разговоров и число отправленных СМС-сообщений. В свою очередь, тарифные планы "Zelts 6 GB" и "Zelts Bezlimits" дополнительно предусматривают международные звонки из Латвии в любую другую страну Европы.

Интернет как в Латвии, так и в Европе!

"Разговоры были и остаются одними из наиболее ценных услуг мобильной связи, однако клиентам равносильно важен и Интернет, поскольку его расход стремительно растет с каждым годом. В связи с этим мы дополнили расширенные планы как разговорами и СМС-сообщениями, так и рассчитанным на различный расход объемом мобильного Интернета для использования как в Латвии, так и в Европе", — указывает В. Ванцович.

Хорошая новость заключается в том, что клиенты "Теlе2" смогут использовать абсолютно весь объем данных, включенный в тарифные планы "Zelts 500 MB", "Zelts 2 GB" и "Zelts 6 GB", не только в Латвии в рамках современнейших и наиболее быстрых интернет-сетей последнего поколения 4G, 4G+ и 4G++, но и по всей Европе. В свою очередь, клиенты, выбравшие тарифный план "Zelts Bezlimits", в Латвии продолжат использовать мобильный Интернет без ограничений, а в Европе — каждый месяц расходовать до 6 Гбайт.

Дополнительная SIM-карта для большего количества Интернета

Расширив тарифные планы, "Теlе2" в особенности позаботился об активных пользователях мобильного Интернета, которые нередко прибегают одновременно к нескольким мобильным устройствам. Впредь в подарок к дополнительно доступному в рамках тарифных планов "Zelts 2 GB", "Zelts 6 GB" и "Zelts Bezlimits" объему мобильного Интернета "Теlе2" будет дарить еще одну SIM-карту с 300 Мбайт, 1 Гбайт или 2 Гбайт в соответствии с тарифным планом для еще более активного иcпользования мобильного Интернета как в Латвии, так и в Европе.

Впредь и звонки во все сети Латвии

Нередко пользователям мобильных услуг приходится осторожно подходить к совершению звонков по незнакомым номерам, ведь если номер отсутствует среди клиентов популярнейших мобильных операторов, то это может обернуться незапланированными расходами. Впредь эта потребность будет полностью удовлетворена, поскольку "Теlе2" включил в расширенные тарифные планы звонки во все публичные фиксированные и мобильные сети Латвии.

"Мы подумали как о клиентах, для которых значимы расходы на услуги, так и о тех, кто активно использует широкий ассортимент услуг. Отметим, что мы также включили в новые тарифные планы звонки во все сети Латвии, а это означает, что связь в стране для наших клиентов стала более доступной", — поясняет В. Ванцович.

Самый быстрый Интернет и наиболее качественная связь для клиентов "Теlе2"

Новые тарифные планы являются еще одним шагом "Теlе2" к развитию, чтобы предложить еще лучшие услуги клиентам, а именно почти половине жителей Латвии.

"В целом за два года мы инвестировали более 20 млн евро, вложив бóльшую часть именно в инфраструктуру. В свою очередь, наша техническая команда за короткий срок проделала немыслимый объем работ, развернув сеть 4G "Теlе2" и сделав ее доступной 99% жителей", — рассказывает В. Ванцович.

К тому же, согласно последним данным Комиссии по регулированию общественных услуг, "Теlе2" является лидером по трем параметрам качества услуг мобильной связи, значимых для клиентов: лучшее качество отображения речи, широчайшее покрытие 4G и в среднем наибольшая скорость загрузки мобильного Интернета в Латвии.

Более подробно о новых тарифных планах и предложениях предприятия можно узнать на домашней странице "Tele2": www.tele2.lv

*страны-участницы Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), где впредь будут доступны услуги мобильной связи "Tele2" по таким же тарифам, как дома: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Великобритания, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Для звонков в страны-участницы ЕС и ЕЭЗ сохраняется роуминг; с тарифами можно ознакомиться здесь: https://www.tele2.lv/privatpersonam/tarifu-plani/arpus-latvijas/sazina-arvalstis/

** Отчет качества услуг электронной связи Комиссии по регулированию общественных услуг за 2016 год: https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/KVALITATESPARSKATS2016.pdf

Что предложит "Tele2" в новых тарифных планах: