Одно из основных условий эффективного освоения курсов – открытая, мотивирующая и позитивная учебная атмосфера. Благодаря ей значительно улучшается качество учебы и активность студентов. Однако как обеспечить, чтобы соответствующее учреждение стало местом, куда идут не только по необходимости, но и потому, что студентам там нравится? На этот вопрос попытается ответить Центр английского языка при RTU Riga Business School (RBS).

Многочисленные исследования доказывают, что интересная и приятная учебная среда способна положительно повлиять как на продуктивность студентов в процессе курсов, так и на достигнутые результаты. При освоении языка главная цель – общение, поэтому учебная атмосфера должна быть позитивной и эмоционально комфортной, что способствует желанию общаться с окружающими и осваивать необходимые навыки. Такую среду могут обеспечить следующие факторы: академическая система, разнообразие и доступность учебных ресурсов, а также сами студенты и их количество в группе. Рассмотрим каждый фактор отдельно.

Академическая система

Одной из главнейших вещей, определяющих, какой будет среда в соответствующем учебном заведении, является академическая система. Под этим подразумеваются не только преподаватели и их навыки, но и администрация. Придя на курсы, важно оказаться в среде эмоционально комфортной, приятной, способствующей желанию общаться с окружающими. Такую учебную атмосферу обеспечивают и преподаватели, активно участвующие в процессе освоения материала и учитывающие пожелания студентов, и администрация, которая во время курсов проводит анонимные опросы, чтобы улучшить обучение, следить за уровнем удовлетворенности групп, и учитывает мнение студентов о ходе учебного процесса.

Студенты и величина групп

Студенты и их количество непосредственным образом влияют на учебную атмосферу. По наблюдениям Центра английского языка при RBS, освоение языка лучше всего идет в группах, где учатся 8-12 человек. Так можно гарантировать, что будет обеспечен индивидуальный подход и внимание будет уделяться каждому студенту, а в групповой работе удобно менять партнеров, предлагая им общаться с разными людьми. Кроме того, на курсах, посещаемых представителями разных отраслей и стран, завязываются более интересные и многосторонние дискуссии, благодаря чему появляется желание не только ходить на занятия, но и остаться подольше, чтобы услышать рассказы разных людей о своем жизненном опыте.

Используюмые ресурсы

В наши дни уже недостаточно обучать по разным книгам – чтобы гарантировать возможность освоить язык и удержать его уровень, необходимо использовать дополнительные инструменты. Например, Центр английского языка при RBS с нынешнего года начал использовать Google Classroom, чтобы обеспечить использование дополнительных материалов и их доступность для студентов. Это делает процесс освоения языка еще интереснее, поскольку таким образом людей побуждают учиться не только на курсах, но и помимо них, в удобное для студентов время, сидя за своим компьютером или используя телефон. Помимо работы с книгами, студенты Центра смотрят фильмы и видеоролики, выполняют задания в интернете и читают различные материалы.

Наличие различных учебных ресурсов, местных и зарубежных студентов, а также непринужденная учебная атмосфера делают занятия гораздо увлекательнее и продуктивнее. Вы сможете услышать мнения других людей, приобрести новых друзей и знакомых, которые окажут эмоциональную поддержку и даже мотивируют ходить на занятия! Новый учебный семестр в Центре английского языка при RTU Riga Business School начнется уже 3 апреля. Присоединяйтесь к нашим студентам и выпускникам! Чтобы больше узнать о том, как приступить к учебе, нажмите сюда или позвоните по телефону 67089800.