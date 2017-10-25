В рамках европейского финансирования каждому трудоустроенному жителю Латвии от 25 лет предоставляется возможность пройти курсы в аккредитованном Учебном центре ALFA уже в январе 2018 года.

При сотрудничестве с Государственным Агентством Образования и Развития (VIAA) Учебный центр ALFA предлагает возможность получить диплом в таких сферах, как: Web программирование, реклама Google Adwords, создание домашних страниц, а также пройти периодическое обучение (95-й код) и получить водительское удостоверение на управление тракторной техникой категории А. Ниже возможно ознакомиться с полным списком курсов.

90% от стоимости обучения покрывают Фонды Европейского союза, а 10% оплачивает сам учащийся, либо же его работодатель. Занятия будут проходить в Риге, Лиепае, Мадоне и Резекне вечером по рабочим дням и по выходным. Длительность одного курса от 20 до 80 академических часов.

Для того, чтобы записаться на курсы, желающему необходимо:

быть старше 25 лет;

быть официально трудоустроенным;

заполнить анкету на сайте Учебного Центра ALFA.

Начиная с 2006 года Учебный центр ALFA предлагает различные лицензированные и аккредитованные программы обучения безработных с целью повышения их квалификации и уровня знаний.

Курсы при сотрудничестве с Государственным Агентством Образования и Развития (VIAA)

Периодическое обучение (95-й код).

Права на управление тракторной техникой категории А (с минимальным уровнем знаний).

Права на управление тракторной техникой категории А (без минимального уровня знаний).

Стропальщик.

Организация кампаний Google Adwords.

Анализ данных и создание отчетов в MS Excel.

Организация маркетинговых кампаний с помощью электронной почты;

Google Analytics.

HTML5 программирование.

Создание домашней страницы.

Подключение и обслуживание программ Microsoft Office 365.

Работа в программе AutoCad.

3D визуализация в программе AutoCad.

Более подробную информацию о курсах, а также анкету для заполнения предлагается найти по ссылке: http://mcalfa.lv/kursi-sadarbiba-ar-viaa/

Учебный центр ALFA

Рига, Бульвар Райниса 25, 420. kab., LV-1050

Телефон: 67220801; 25991222

Эл. почта: info@mcalfa.lv

www.mcalfa.lv