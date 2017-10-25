При сотрудничестве с Государственным Агентством Образования и Развития (VIAA) Учебный центр ALFA предлагает возможность получить диплом в таких сферах, как: Web программирование, реклама Google Adwords, создание домашних страниц, а также пройти периодическое обучение (95-й код) и получить водительское удостоверение на управление тракторной техникой категории А. Ниже возможно ознакомиться с полным списком курсов.
90% от стоимости обучения покрывают Фонды Европейского союза, а 10% оплачивает сам учащийся, либо же его работодатель. Занятия будут проходить в Риге, Лиепае, Мадоне и Резекне вечером по рабочим дням и по выходным. Длительность одного курса от 20 до 80 академических часов.
Для того, чтобы записаться на курсы, желающему необходимо:
- быть старше 25 лет;
- быть официально трудоустроенным;
- заполнить анкету на сайте Учебного Центра ALFA.
Начиная с 2006 года Учебный центр ALFA предлагает различные лицензированные и аккредитованные программы обучения безработных с целью повышения их квалификации и уровня знаний.
Курсы при сотрудничестве с Государственным Агентством Образования и Развития (VIAA)
- Периодическое обучение (95-й код).
- Права на управление тракторной техникой категории А (с минимальным уровнем знаний).
- Права на управление тракторной техникой категории А (без минимального уровня знаний).
- Стропальщик.
- Организация кампаний Google Adwords.
- Анализ данных и создание отчетов в MS Excel.
- Организация маркетинговых кампаний с помощью электронной почты;
- Google Analytics.
- HTML5 программирование.
- Создание домашней страницы.
- Подключение и обслуживание программ Microsoft Office 365.
- Работа в программе AutoCad.
- 3D визуализация в программе AutoCad.
Более подробную информацию о курсах, а также анкету для заполнения предлагается найти по ссылке: http://mcalfa.lv/kursi-sadarbiba-ar-viaa/
Учебный центр ALFA
Рига, Бульвар Райниса 25, 420. kab., LV-1050
Телефон: 67220801; 25991222
Эл. почта: info@mcalfa.lv
www.mcalfa.lv