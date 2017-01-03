Технологии все больше развиваются и все шире входят в нашу жизнь, благодаря чему все более популярными становятся онлайн-курсы. Это удобно, дешево, легкодоступно, время учебы легко приспособить к ритму повседневной жизни, но дают ли эти курсы такой же результат, как и традиционные способы обучения? Центр английского языка Рижской бизнес школы (РБШ) предлагает рассмотреть положительные и отрицательные стороны онлайнового и очного обучения применительно к освоению языков.

Онлайн-курсы

Обучение в онлайновой среде очень удобно и может быть легко приспособлено к повседневному ритму. Вы сами можете выбирать, в какое время и в каком месте подключиться. Даже в долгих поездках Bам не придется пропускать освоение нового учебного материала. Причем по сравнению с традиционным обучением, как правило, онлайн-курсы обходятся гораздо дешевле. Следует отметить также, что при таком способе обучения легче регулировать темп занятий и предлагается очень широкий и разнообразный спектр тем.

Среди отрицательных аспектов следует упомянуть то, что перед началом курсов подлинный уровень знаний определяется неточно или не определяется вообще, а это значит, что Bы можете попасть на курсы, не соответствующие Bашим потребностям. Кроме того, что касается непосредственно усвоения языка, то невозможно установить достаточно индивидуальную и точную обратную связь с преподавателями и получить комментарии в отношении вашей лексики, произношения, стиля языка и грамматики. И последнее: хотя онлайн-курсы легко и удобно доступны, то, что они не привязаны к определенному времени, часто мешает закреплению освоенного материала, так как занятия бывают нерегулярными.

Традиционные учебные курсы

Главная положительная черта традиционных учебных курсов уже упоминалась ранее: при очном обучении у Вас есть возможность установить лучшую связь с преподавателем и получить более подробные и точные комментарии. Кроме того, Bы можете потренироваться в общении, близком к реальному, вместе с сокурсниками. А еще перед началом обучения, как правило, у всех новичков проверяют их знания. Например, учащиеся в Центре английского языка РБШ проходят тест и затем интервью, чтобы как можно точнее определить истинный уровень владения языком. И, наконец, такие курсы способствуют дисциплине, потому что зачастую установлено определенное число занятий, которые разрешается пропустить.

Однако надо признать, что стоимость занятий, как правило, будет выше, так как число людей в группах ограничено: это обусловлено необходимостью обеспечить стандарты качества. Невозможно также приспособить время занятий и темп освоения материала конкретно для Bас, – наоборот, Bам придется приспосабливаться к расписанию занятий. Место, где Bы будете учиться, тоже оговорено заранее, а это значит, что, в отличие от онлайн-курсов, Bы не сможете учебу «взять с собой».

Какой бы способ обучения Bы нe предпочитали, Центр английского языка РБШ советует не полагаться на одни лишь курсы, а продолжать активно пользоваться языком и после их окончания: читать на нем, писать, слушать радио, смотреть фильмы и видеоролики. Таким образом Bы сохраните свой уровень знаний и улучшите его.

Центр английского языка РБШ предлагает своего рода объединение обоих подходов к обучению – традиционные курсы в сочетании с возможностями онлайна и материалами, специально подобранными для каждой группы учащихся. Новый семестр начнется 9 января. Чтобы узнать больше, нажмите сюда или позвоните по телефону 67089800.