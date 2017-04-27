Сегодня безупречная одежда в насыщенном конкуренцией мире — это необходимость, а не только желательный бонус. Не важно, обращаешься ли Ты к партнерам по сотрудничеству или отправляешься на свидание — визуальные детали должны говорить в твою пользу. Да, мы ценим преимущества отлично отглаженной одежды. Однако страх необратимо испортить свою любимую вещь часто удерживает нас от полноценной, качественной глажки утюгом. А можно ли вообще уверенно предотвратить риск порчи одежды?

Может быть, когда-то давно твоя бабушка время от времени проводила за глажкой целый день? Не удивительно, что длительная практика позволяла ей безупречно выполнять эту задачу. Однако вряд ли Ты согласилась бы вставать по субботам на час раньше, чтобы потренироваться в глажке… Ведь не хочется же рисковать своей любимой одеждой из-за утраченных навыков обращения с утюгом!

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Возможно, Ты когда-то слышала, что утюги с парогенератором бережнее "относятся" к ткани. На сегодняшний день PerfectCare Elite – лучший утюг с парогенератором, позволяющий гладить одежду из различных тканей — от шелка до джинсовой — без установки температуры. Это особо мощный, но в то же время бесшумный утюг, обеспечивающий защиту от "ожогов" для всех видов тканей.

Утюг, который весит всего 800 граммов, оборудован резервуаром для воды емкостью 1,8 литра. Большое отверстие в резервуаре позволяет легко заливать в него воду прямо из-под крана. С новым утюгом не нужно тратить время на сортировку белья и регулировку температуры, ведь технология OptimalTEMP позволяет одинаково хорошо гладить самые различные виды тканей. Процесс глажки облегчает и ускоряет превосходная поверхность T-ionic Glide — она изготовлена на основе из нержавеющей стали и устойчива к царапинам. А разглаживание складок обеспечивает продуманная форма утюга и вентиляторы, улучшающие распределение воздуха.

Режим ECO позволяет экономить электроэнергию, сохраняя при этом качество глажки.





Горячую поверхность утюга можно ставить на гладильную доску, обитую хлопчатобумажной тканью. Это позволяет уменьшить нагрузку на основание ладони, поскольку утюг нужно реже поднимать.

Устранение складок даже на толстых тканях обеспечивается мощной, непрерывной подачей пара.









Малый вес делает глажку очень удобной, а также облегчает вертикальное пропаривание.





Утюг автоматически выключается после нескольких минут "простоя", экономя электроэнергию и обеспечивая Твою безопасность.

Функция снятия накипи Easy De-Calc Plus предупредит об образовании известкового налета. Тебе останется лишь нажать кнопку Easy De-Calc на холодном утюге и просто снять накипь.

Недавно Ты решила обойтись вообще без глажки или доверить ее профессионалам, так как не хотела испортить свою самую дорогую одежду? Теперь PerfectCare Elite поможет Тебе с радостью и без рисков выполнить эту задачу. Этот небольшой утюг позволит Тебе почувствовать себя увереннее, потому что теперь Ты знаешь: Твоя одежда выглядит безупречно!

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