2017-й год будет бросать серьёзный вызов инвесторам, для финансовых рынков это будет сложным годом, характеризуемым нестабильностью и влиянием очень больших политических событий, так называемых «черных лебедей». Начало президентуры Д. Трампа и до сих пор непредвидимая политика США по отношению к свободной торговле, старания правительства Китая ограничить развитие экономики чрезмерно высокими темпами, договорённость ОПЕК стабилизировать цены нефти, выборы в самых важных экономиках ЕС – в Нидерландах, процесс Brexit – все эти события безусловно будут шатать финансовые рынки.

"Активному инвестору неопределенность дает больше возможностей, так как 2017 год будет действительно интересным и инвесторы могут получить хорошую прибыль. Мы подготовили прогнозы самых перспективных направлений инвестиций на 2017 год для каждого вида капитала — для валют, акций, индексов, облигаций и сырья. В прошлом году нашей команде удалось точно предвидеть направление рынка во всех видах капитала, инвесторы, пользовавшийся рекомендациями по индексу FTSE 100, перспективам цен сои и акциям Apple, получили хорошую прибыль на инвестиции, так как изменения данных позиций достигло даже 12-16%. Прибыль инвесторов пользовавшимся кредитным плечом соотносительно была еще больше," — пакет прогнозов на 2017 год, который подготовлен для активных инвесторов, предлагает отдел аналитики компании TMS Brokers.

Валютный рынок — год укрепления Шведской кроны

В данный момент Шведская крона слишком низко оценена против доллара США. Веских причин для того, чтобы данная тенденция продолжилась бы в 2017 году, нет. Экономика Швеции является стабильной, рост ВВП останется относительно большим и может достичь даже 4%, государственным центральным банком в течение нескольких лет реализованная политика негативной базовой процентной ставки, с помощью которой пытались стимулировать экономику, должна бы закончиться. Также во всем мире растущая инфляция благоприятно повлияет на экономический рост Швеции. Все эти факторы должны бы определить укрепление Шведской кроны против доллара США. Согласно мнению аналитиков в 2017 году Федеральный Резерв не будет иметь возможность повысить базовые процентные ставки больше чем в два раза.

Еще один фактор, который выгодный для Шведской кроны, это ее корреляция с евро. Рынкам, сталкиваясь с нестабильностью, вызванную политическими факторами, инвесторы будут искать более безопасные пристани. Если подтвердятся риски небезопасности Западной Европы, Шведская крона получит стимул, который еще больше укрепит хорошую ситуацию государственного долга. Фунт стерлингов Великобритании (GBP) и Канадский доллар (CAD) также снизились, но это имеет реальные причины, которые могут продолжится и в 2017 году. Позиции GBP будут зависеть от процесса Brexit, который уже вызывает небезопасность в рынке, существуя большому риску платежного баланса страны. Зато на цену Канадского доллара повлияет положение его самого большого торгового партнера США — будут ли осуществлены противоречивые планы президента Д. Трампа относительно соглашений о свободной торговле. Важным фактором цены Канадского доллара является также мировые цены нефти — удастся ли ОПЕК стабилизировать их в самом высшем уровне. Канадскому центральному банку не следовало бы увеличивать базовые процентные ставки, его взгляд на стимулирование экономики останется умеренным, но он не будет способствовать развитию экспорта и экономики страны.

Арбитражные сделки — доллар Новой Зеландии теряет привлекательность, хорошие перспективы для сделок EUR/NZD

В прошлом году доллар Новой Зеландии (NZD) укрепился и стал привлекательной валютой для арбитражных сделок. Решающим фактором данной тенденции в большой мере было повышение цен молока, которое является основой экспорта страны. В 2017 году будет трудно удержать повышение NZD, так как чрезмерно высокие темпы развития экономики Китая вызывает небезопасность в рынках. Следовательно, в этом году валюта NZD имеет самый большой потенциал падать. Аналитики исследовательского отдела "TMS Europe" в этом году советуют инвестировать в валютной паре EUR/NZD. Экономика Еврозоны восстанавливается, политическая неясность должна бы разрешится в течение первого полгода, а Европейский центральный банк должен бы замедлить закупки во всех классах капитала. Это все будет причиной укрепления евровалюты во втором полугодии 2017-го года. Также рекомендуем поискать возможности инвестиций в региональных, интерсекциональных валютных парах рынков сырья, которые сильно или негативно не контролируются главными валютами — долларом США или евро. Советуются долгосрочные сделки EUR/NZD, которые к тому же разрешат диверсифицировать портфель инвестиций.

Неясные перспективы Brexit — сигнал продать облигации СК

Прибыльность облигаций Соединенного Королевства будет неизбежно расти из-за тенденций глобальных процентных ставок, которые в этой стране еще больше усиливает беспорядок, вызванный Brexit, а также слабый платежный баланс. Увеличение нефтяных цен, ослабление GBP, растущие цены импортных товаров повышает инфляцию в стране (в 2017 году прогнозирована до 3-4%). Центральный банк СК больше не имеет основания стимулировать экономику, уменьшая базовые процентные ставки, совсем наоборот, в случае худшего сценария, увеличиваясь инфляции и капиталу покидая страну, центральный банк будет вынужден поднять базовые процентные ставки. Так как в данный момент экономика СК не является привлекательной для прямых или новых инвестиций, государство увеличивает заем, выпуская облигации, их предложение в первичном рынке растет, в то время как их привлекательность уменьшается. Это еще один фактор сигнализирующий, что прибыльность облигаций СК будет расти.

Индекс Nikkei 225 будет показывать позитивные тенденции

Вопреки нервозной динамике 2016 года, когда индекс Nikkei 225 падал в яму 25%, а в конце года опять поднялся на 33%, рекомендуем включить данный инструмент в своем портфеле инвестиций. На Nikkei 225 сильно повлияет Центральный банк Японии, который будет стараться удержать слабую японскую иену против доллара США и таким образом поддержать своих экспортеров. Экспансивная фискальная политика Центрального банка Японии присоединиться росту финансовых результатов предприятий Японии, в том числе и в банковском секторе.

Рост спроса меди определяет чрезмерные ожидания, которые связаны с предвыборными обещаниями Д. Трампа

В конце 2016 года активизировался глобальный спрос меди, и цена данного сырья поднялась на примерно 20%. Повышаясь цене, завернулась спираль, побуждала инвесторов покупать и еще больше увеличила спрос. Предвыборные обещания Д. Трампа инвестировать в программы инфраструктуры способствовали также инвестициям в строительном сырье. Аналитики TMS предупреждают не следовать данной тенденцией, так как вряд ли удастся удержать цены меди в данном уровне. Правительство Китая, стараясь избежать, пузыря на рынке недвижимости, в 2017 году ограничит рынок строительства, следовательно, уменьшится спрос на медь. Полагаться на то, что данный фактор будет превзойден обещанными проектами инфраструктуры Д. Трампа, тоже не стоит, так как их влияние на рынок можно будет почувствовать лишь во второй половине 2017-го года или в 2018 году. К тому же естественный спрос на медь зависит от сезона строительства, из-за приостановленных строительных проектов в зиме он бывает самым меньшим, по этому нынешнему буму спроса не хватает основания. По этим причинам советуем продать медь пока ее цену все еще поддерживают чрезмерные надежды.

В ближайшие 2-3 месяца прогнозируем падение цены меди на 10-15%.

Перспективные инвестиции в кофе

Кофе, которое сильно подешевело в 2015 году, должно опять заинтересовать инвесторов, так как сформировались все предусловия для роста цены данного сырья. Уже третий год подряд затянувшейся дефицит кофе исчерпал мировые резервы кофейных зерен. В 2017 году, в связи с цикличностью урожая характерному самому большому производителю кофе — Бразилии, прогнозируется урожай меньше чем в 2016 году, поэтому предложение данного сырья останется довольно ограниченным. Большое влияние на цену кофе также оказывает курс Бразильского реала, который во второй половине 2016-го года поднимался, но после победы Д. Трампа в выборах США, в конце года снизился, наряду с этим потянув в низ и кривую цены кофе. Сейчас подходящий момент покупать кофе, так как спрос на данное сырье в 2017 году определенно будет расти как из-за дефицита сырья, так и из-за растущего употребления (употребление кофе растет на 1-2% в год).

В рынке акций прогнозируется триумф Bayer

Приобретя компанию Monsanto, компания Bayer стала самым большим предприятием агрохимии в мире. Благодаря синергии потенциал данной сделки оценен в размере 1,2 миллиардов. Перспективы предприятия очень хорошие: крепкие позиции в рынке, низкий уровень задолженности и большие резервы. К этому присоединяется и слабый евро, который будет способствовать более большой продаже за рубежами Европы. К тому же соотношение цены акций и прибыли Bayer низко (P/E 12), по этому инвестиции в этих акциях окупятся быстрее чем у конкурентов, P/E которых 14.

Выше упомянутая информация является обзором прогнозов финансового рынка на 2017 год, подготовленным командой аналитиков TMS Brokers. Но это является лишь видимой частью айсберга. Если Вы желаете узнать больше о прогнозах финансового рынка и факторах, влияющих на него, желаете ознакомится с другими возможностями инвестиций в 2017 году, постараться понять взаимосвязи финансового рынка, задать Вас интересующие вопросы экспертам аналитики финансового рынка — Вы имеете такую возможность.

Присоединяетесь к семинару "Финансовые рынки в 2017 году", организованному TMS Europe, 2-го февраля 2017 года в гостинице Radison Blu Hotel Latvia, ул. Элизабетес 55, Рига.

С более подробной информацией можете ознакомится на нашей домашней странице www.tmseurope.lv/ru/2017/. Воспользуетесь возможностью и регистрируйтесь бесплатно. Количество участников в семинаре ограничено.

О предприятии TMS Europe



Компания TMS Europe, работающая в экономическом пространстве Европы, в 2016 году начало деятельность в Литве, Латвии и Эстонии. Оно является частью в Польше развывшейся предприятия финансовых брокеров TMS Brokers, которое в рамках World Finance многократно признано самым лучшим предприятием финансовых брокеров в Средней м Южной Европе.

Акционером TMS является самый большой в мире инвестиционный фонд капитала Pinebridge (США), управляющий активами стоимостью более 82 миллиардов долларов США. TMS Brokers имеет 19 лет опыта в финансовых рынках Средней Европы, и он один из основателей рынка Forex в Польше.

Предприятие TMS Europe зарегистрировано в Мальте, в 2016 году предприятие получило лицензию, выданную Управлением финансового надзора Мальты (MFSA), предоставлять услуги по управлению инвестициями в 30 странах Европы, принимать денежные средства клиентов и другой капитал и управлять им. Bloomberg выразил признательность TMS Brokers за самые точные прогнозы валютных курсов в 2015 году. В TMS работают более 100 профессионалов, три из них работают именно с клиентами рынка Латвии.



