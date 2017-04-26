31 марта, в присутствии руководства магазина, гостей и известных в обществе людей, состоялось открытие первого в Латвии магазина мебели и интерьера "Berry". В создание магазина"Berry" на Бривибас гатве 201 инвестировано более одного миллиона евро, и на пяти этажах разместится мебель на различные вкусы и разных ценовых категорий.

В просторном магазине площадью 10 000 кв. м на пяти этажах размещены различные товары. На первом этаже предложен широкий спектр интерьерных аксессуаров, начиная от посуды, ламп, часов, текстильных изделий, декоров и др. предметов. Второй этаж предложит посетителям мебель для гостиных на любой вкус. На третьем этаже будут представлены уже оборудованные интерьеры для спальни и детской комнаты, в свою очередь ассортимент четвертого этажа составят эксклюзивная мебель и элементы интерьера высшего класса. Последний — пятый этаж магазина "Berry" отводится под садовую мебель и искусственные комнатные растения.

Член правления "Berry" Саулюс Малецкас: "Магазины "Berry"с предложенным ими разнообразием продуктов, высоким качеством и дружелюбными ценами широко известны по всей Литве уже более двадцати лет. Мы хотим предложить и жителям Латвии столь же широкие возможности для оборудования интерьера своего жилища, помогая создавать уникальную и приятную среду для каждого. Чтобы обеспечить это, мы создали самый большой магазин "Berry" в Балтии, и искренне рады, что местом для него стала именно Рига".

Как сообщалось ранее, магазин находится в удобном для клиентов месте — в Риге, на Бривибасгатве201. Для того чтобы обеспечить клиентам как можно более удобный и приятный процесс совершения покупок, в реновацию помещений магазина, обстановку интерьера, а также в сервис для клиентов и коммуникацию вложено более миллиона евро. Для удобства клиентов, посетители магазина смогут как посмотреть готовые интерьеры в разном стиле, начиная от современной классики и вплоть до актуальных современных тенденций, так и сами смогут комбинировать собственную уникальную обстановку помещений. Будет предложена и возможность индивидуального заказа продуктов по каталогам производителей.

Основой успеха "Berry" является разнообразие продуктов, в основе которого заложено мнение, что каждый человек — индивидуальность, и задача магазина дать каждому возможность обставить свое жилище в соответствии со своими пожеланиями. Для того чтобы познакомиться со вкусами известных в Латвии людей, которые нередко служат в качестве источника вдохновения для других жителей, в открытии "Berry" участвовали и особые гости — Элита Патмалниеце, ВалтерсКраузе, ЛиваЯунозола и посол магазина "Berry" в Латвии — Сандра Краста. Каждый из приглашенных дизайнеров обставил интерьер в одной из зон магазина, продемонстрировав свой индивидуальный вкус и предлагаемый в магазине широкий спектр предметов интерьера.

В магазине "Berry" будут доступны мебель и домашние аксессуары для всех жилых зон — гостиной, спальни, ванной комнаты, кабинета, детской комнаты, прихожей, а также для сада. В предложенном ассортименте можно будет найти предметы, не доступные в других магазинах в Латвии, а также уникальные продукты бренда "Berry", в том числе высококачественные матрасы"SleepIdea". Товары будут доступны во всех ценовых категориях, начиная от самых низких цен и до эксклюзивной дизайнерской мебели класса премиум.

О "Berry":

"Berry" является одним из ведущих продавцов мебели и интерьерных аксессуаров в Литве с более чем двадцатилетним опытом работы. "Berry" предлагает особо отобранные интерьерные продукты из Литвы, Европы и Азии, начиная от широкодоступной мебели низкой ценовой категории до эксклюзивных предметов интерьера. С 31 марта 2017 года магазин начал работать в Латвии, открыв крупнейший в Балтии магазин "Berry".