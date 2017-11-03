Вот и наступило грибное время, но прежде чем взять корзину и грибной ножик, первым делом в списке намеченного каждого грибника должно стать посещение центра вакцинации. В лесных чащах можно собрать не только дары осени, но и кое-что менее приятное: носителей опасного энцефалита — клещей. И пусть сезон подходит к своему финалу, для вакцинации совсем не поздно: при ускоренной или быстрой схеме вакцинации иммунитет вырабатывается в течение 21 дня или месяца.

Период активности клещей в Латвии стал непредсказуемым. Клещи отправляются навстречу своим жертвам, когда температура воздуха превышает отметку +5…+6 градусов. Осенний дождь, сырая погода, а также наши теплые зимы клещам не страшны. Случалось, что в медицинских учреждениях удаляли клещей даже в январе. Возможно, что именно по этой причине жители Латвии в течение последних лет активнее вакцинируются против клещевого энцефалита осенью.

Важно помнить, что вакцинация с использованием современных вакцин против клещевого энцефалита возможна на протяжении всего года. Миф о том, что вакцинироваться можно только в холодные месяцы года, сохранился с советских времен. Состав доступных в то время вакцин содержал живые частички вируса, и укус клеща в период вакцинации являлся причиной заболевания. В составе современных вакцин — искусственные частички вируса, которые не способны вызвать заболевание человека, а создают антитела для борьбы с возбудителем инфекции. Таким образом, укус клеща в период вакцинации никаким образом не создает угрозы для человека.

Исследование клеща в лаборатории не гарантирует душевного покоя

В отличие от болезни Лайма, которую переносят клещи и которая успешно лечится антибиотиками, лекарства от клещевого энцефалита не существует. Вакцинация — единственный способ перестать беспокоиться как о своем здоровье, так и о здоровье своих близких. Многие задумываются об опасности клещевого энцефалита только лишь после укуса маленького насекомого. В таких случаях люди, которые не вакцинировались, иногда приносят клеща на анализ. К сожалению, если клещ оказывается инфицированным, никаких лекарств, которые помогли бы избежать заболевания, не существует.

Клещевой энцефалит — очень серьезное неврологическое заболевание, которое вызывает осложнения со здоровьем и оставляет далекоидущие последствия на всю жизнь: нарушение координации движения, расстройство речевого аппарата, головные боли, потеря концентрации, чувство усталости.

Врачи не могут предвидеть последствия клещевого энцефалита

Заболел ли человек после укуса клеща или нет, обычно становится известным в течение одной-трех недель. Если заболевание протекает в легкой форме, симптомы схожи с симптомами гриппа: повышенная температура, сопровождаемая головными болями или болями в теле, возможны рвота и головокружения. Затем наступает фаза выздоровления, или же вирус распространяется далее, поражая мозг или оболочку головного мозга. В тяжелых случаях заболевания наблюдается расстройство нервной системы, возможно наступление паралича или даже смерть. Врачи не могут предсказать, в какой форме — легкой или тяжелой — будет протекать заболевание клещевым энцефалитом.

Для более подробных медицинских рекомендаций, пожалуйста, обратитесь к специалисту здравоохранения.

Информация подготовлена в рамках проекта GSK Atpazīsti ērču encefalītu.

GlaxoSmithKline Latvia SIA, улица Дунтес, 11, Рига, LV-1013, Латвия

LV/VGU/0001/17p; Подготовлено 08/2017