Волонтеры вовлекли детей и их родителей в сказочное представление, где вместе вытаскивали из сугроба застрявшего Деда Мороза, вместе водили хороводы и пели новогодние песни. Даже те дети, которые передвигаются на инвалидных колясках, смогли принять участие во всеобщем веселье. И лиепайские дети, и волонтеры получили большое удовольствие от взаимного общения.



Праздники прошли, и продолжается повседневная жизнь, в которой детям с особенностями необходимо специальное оборудование для поддержания здоровья или развития, например, вертикализатор, специальная кровать, дыхательный аппарат. К сожалению, стоят эти вещи довольно дорого, и зачастую семье особенного ребенка не под силу их приобрести. Поэтому просим Вашей помощи в сборе средств для необходимого детям оборудования.

Спасибо всем, кто принял участие в благотворительной акции "Подари ребенку Рождество!" благодаря Вашей отзывчивости удалось порадовать 300 детей!

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Oborudovanije".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

Банк NORDEA

Счет: LV64NDEA0000084106742

Банк CITADELE

Счет: LV56PARX0017233400001

Спасибо всем, кто откликнется!