"Теперь даже жду, когда будет возможность поговорить по-английски, и не боюсь — как раньше!" — так через 14 дней изучения английского языка в интернете рассказал о своем опыте Марис Курилович (57). Прочитайте и узнайте, каким образом быстро и просто вы можете научиться свободно разговаривать на английском языке!

– Вы раньше изучали английский язык?

– Раньше я учил английский язык в школе, но там же ничему невозможно научиться... Позже я пополнял знания в вузе, однако там занятий было мало, студентов много и, если ты отставал, то на этом все обучение и заканчивалось.

– Что побудило начать изучение английского языка по Швейцарскому методу?

– Когда обнаруживаешь, что твоя работа тормозится, так как не можешь общаться на английском, приходит понимание: пора что-то предпринять для пользы дела! В интернете я прочитал о Швейцарском методе — мне понравилось, что могу учиться в подходящее для себя время и не надо подстраиваться под других — как на групповых занятиях. При этом, если в течение двух недель не заговорю по-английски, оплату мне вернут — это идеальная гарантия безопасности!

– Как проходило обучение?

– Я подал заявку на программу и через несколько минут получил ее по электронной почте. Очень хорошо, что можно учиться в удобное для себя время и, если хочется, даже в своем темпе, также можно все повторять... Все, что надо делать, можно сразу понять. Мне нравилось, что все происходит постепенно и никто меня не торопит. Когда понимаешь, что метод работает, изучение английского языка проходит легко. Раньше даже не мог представить себе, что нечто подобное вообще возможно!

– Как Вы оцениваете свой английский язык через две недели?

– Через две недели я мог легко разговаривать и без труда понимал, что говорят другие. Теперь при необходимости я могу свободно применить свой английский язык и без заминки сказать все, что требуется. Вообще нет никакого стресса из-за того, что не сумею высказаться.

– Что бы Вы посоветовали людям, которые еще не говорят по-английски?

– Если ищешь самый простой способ выучить английский язык, определенно рекомендую попробовать Швейцарскую программу. Просто закажи программу, и она всегда будет доступна в твоем компьютере, ты сможешь начать учиться, когда захочешь.

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