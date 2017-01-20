"Вообще нельзя сравнивать мои знания до и после того, как я прошел Швейцарскую программу. Сейчас я реально могу свободно сказать, что желаю, и все понимаю! Больше нет такого чувства, что "останусь за бортом" из-за незнания языка", — рассказывает Петерис Якубович (48 лет) из Риги. Прочитайте и вы и узнаете, каким образом и быстро и просто вы можете научиться свободно разговаривать на английском языке!

– Ты раньше изучал английский язык?

– Конечно, как и многие учил его в школе. Это было так, поверхностно, притом с того времени многое уже забылось. Конечно, сказать «Please» и «Thank you» я еще мог. Пару лет назад хотел поучиться на курсах, но тогда с деньгами была полная засада... Когда опоздал на пару занятий, то дальше уже не смог наверстать! Чувствовал себя совершенно по-дурацки — зря потеряны и время, и деньги...

– Что побудило тебя начать изучение английского языка по Швейцарскому методу?

– Один мой коллега действительно хорошо выучил английский язык, используя Швейцарскую программу в Интернете. Он сказал, что учиться было легко. Я решил, что и мне надо по крайней мере попробовать. Понравилось, что учебу можно подстроить под свой график, плюс еще гарантия, что если не получится и через 2 недели я не заговорю по-английски — мне вернут деньги обратно. Так я сразу и зарегистрировался.

– Как проходило обучение?

– По электронной почте получил доступ к своим занятиям и начал! Учиться было совсем просто, только щелкай на компьютере. Было интересно, время учебы проскочило на раз-два! И 15 минут в день вполне хватало. Тот метод, который там используется, это вообще нечто — ничего такого я раньше не видел.

– Как ты оцениваешь свой английский спустя 2 недели?

– Вообще нельзя сравнивать мои знания до и после того, как я прошел Швейцарскую программу. Теперь могу на работе написать электронное письмо клиенту по-английски без посторонней помощи, могу общаться и смотреть фильмы по-английски.

– Что бы ты пожелал тем, кто еще не начал изучать английский язык?

– Обязательно попробуйте Швейцарский метод. Ранее я не знал, что выучить язык можно так easy. Сделай первый шаг и зарегистрируйся сейчас — потом скажешь себе спасибо!

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