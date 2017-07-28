Выездной хоспис святой Софии при фонде "Вера, Надежда, Любовь" недавно вернулся из поездки в Балви. В этом небольшом латгальском городке бригада паллиативной помощи посетила несколько семей, в которой растут дети с особыми потребностями.

Сегодня речь пойдет об одиннадцатилетней Габриэле Пука, с рождения прикованной к постели. Девочка родилась с различными серьезными нарушениями нервной системы, она также страдает от бронхиальной астмы. Представители хосписа во время прошлого посещения привезли вещи для улучшения качества жизни ребенка: солевую лампу, чтобы облегчить дыхание, и специальный противопролежневый матрас.

В этот раз хоспис святой Софии при поддержке спонсоров подарил многодетной семье большой телевизор и удобный вместительный холодильник, а отдельно Габриэле — средства личной гигиены.

В день приезда бригады хосписа Габриэла все время спала, отдыхая после приступа судорог. В Риге заботу о тяжело больных детях часто берет на себя отделение паллиативной помощи, но из-за недостатка средств местного самоуправления такой службы в Балви просто нет. Девочка два раза в день принимает дорогие обезболивающие лекарства, так как судороги очень болезненны. В месяц на это уходит 150 евро. Медикаменты, к сожалению, не входят в разряд компенсируемых. К тому же Габриэле необходима специальная лежачая коляска для прогулок, так как из нынешней она уже выросла, а общение с внешним миром доставляет ей большое удовольствие. Общая сумма за медикаменты и коляску для многодетной семьи, где воспитываются четверо детей, довольно большая. Поэтому мы просим Вашей помощи. С каждого понемногу — и соберем!

Конечно, об излечении Габриэлы говорить не приходится, но облегчить ее жизнь можно и нужно.

Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Габриэлы. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.

Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Gabriela Pūka".

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

NORDEA

Счет: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счет: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счет: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем жертвователям!