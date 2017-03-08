Как и прежде, две ведущие международные выставки Texprocess и Techtextil пройдут бок о бок, во Франкфуртском выставочном центре (Франкфурт-на-Майне, Германия), с 9 по 12 мая 2017 года. Организатор обеих выставок — компания "Мессе Франкфурт" (Messe Frankfurt). Texprocess — Международная выставка оборудования и технологий по обработке текстиля и гибких материалов, проводится в 4-й раз. Techtextil — Международная выставка технического текстиля и нетканых материалов, проводится в 17-й раз.

Несмотря на юный возраст, Texprocess позиционируется как лидер выставочного дуэта. Это и маркетинговый ход, и отражение стремительно растущего интереса к новому отраслевому явлению. Оно без остатка открывает завораживающий мир передовых технологий и услуг, логистики и IT-решений, умелое освоение которого сулит покорение новых рыночных вершин. По сути же дела обе выставки равноценны и прекрасно дополняют друг друга.

В 2015-м сложился следующий цифровой пасьянс. На выставке Texprocess работали 273 экспонента из 33 стран мира. Что касается посетителей, в целом их было 13 335 из 94 стран, в том числе более половины (7 679) негерманской "прописки". Но это еще не все, к указанному числу посетителей надо приплюсовать 7 700 "синергетиков" — тех, кто посетил обе выставки. Выставка Techtextil оказалась многолюднее. На ней 52 страны были представлены 1 393 экспонентами, из которых 944 прибыли из-за пределов Германии. 102 страны дали 28 491 посетителя, из них 16 802 были гостями Германии. Плюс к тому 5 558 "синергетиков".

Что касается 2017-го, еще в его начале был отмечен невиданный доселе рост числа регистраций на Texprocess, а относительно Techtextil организаторы сообщили, что количество регистраций на эту выставку больше, чем ожидалось. Значит, в мае не исключен рекордный аншлаг.

На выставке Texprocess будут представлены все этапы производства и обработки текстиля:

– разработка изделий (дизайн, IT, CAD/CAM);

– изготовление изделий (раскрой, изготовление, подгонка и средства автоматизации);

– обработка изделий (технологии сшивания, стачивания и крепления);

– отделка изделий (технологии отделки и вышивания);

– подготовка изделий (глажение и завершающая обработка);

– материалы для сшивания, стачивания и крепления с соответствующими техническими комплектующими;

– снабжение и логистика (логистика распределения материалов, электронная логистика, внутренние материальные потоки).

Толика конкретики. Новинки в области разработки изделий, которые будут показаны на выставке Texprocess, относятся, помимо прочего, к технологии цифрового производства CAD/CAM, сканированию тела, виртуальному прототипированию и промышленному производству одежды по индивидуальным заказам. Впервые в одном павильоне соберутся вместе все поставщики технологий CMT (Cutting, Making, Trimming — раскрой, изготовление, подгонка). Можно будет увидеть, например, такие современные способы отделки, как 3D-печать, лазерная и ультразвуковая гравировка ткани.

Экспозиции выставки Techtextil отнесены к одиннадцати тематическим группам, прямо или косвенно относящимся к созданию технического текстиля, нетканых материалов и тканей для одежды:

– исследования, разработка, планирование, консультирование;

– техника, технологические процессы, сопутствующая продукция;

– волокна и пряжа;

– тканые материалы, плетеные ткани, трикотаж;

– нетканые материалы;

– текстиль с покрытием;

– композитные материалы;

– Bondtec (технологии отделки; клеящие, герметизирующие и формообразующие материалы; робототехника и т.д.);

– текстиль для функциональной одежды;

– ассоциации;

– издательства.

Techtextil не просто отраслевая выставка, это к тому же и коллективный генератор идей. Здесь на встрече международных экспертов Techtextil Symposium общаются специалисты и ученые со всего мира и начинаются совместные проекты. Здесь, в частности, задает новые стандарты премия Techtextil за инновации.

Что касается выставки Texprocess, на ней впервые Мировая информационная сеть по текстилю (WtiN) проведет Европейскую цифровую текстильную конференцию. В центре ее внимания будут технологии цифровой печати на текстиле.

Среди многих интереснейших мероприятий двух выставок особо выделяется тематический проект Living in Space ("Жизнь в космосе") на выставке Techtextil. Он готовится в кооперации с Европейским космическим агентством (European Space Agency — ESA) и Германским аэрокосмическим центром (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt — DLR).

По мнению Франка Зальцгебера (Frank Salzgeber) из ESA, значительную роль в успехе космических миссий играют новые материалы и технологии их обработки. А доктор Рольф-Дитер Фишер (Rolf-Dieter Fischer) из DLR дополняет коллегу, увязывая космические и земные интересы: "Благодаря высочайшей прочности и термостойкости многие материалы, разработанные для космических путешествий, применяются для изготовления повседневных земных вещей, и наоборот. Это в первую очередь касается волокнистых материалов и материалов для скафандров, которые регулируют тепловой и влажностный режим, в настоящее время они используются в спортивной обуви, одежде и домашнем текстиле".

И в заключение слова Олафа Шмидта (Olaf Schmidt), вице-президента направления "Текстиль и текстильные технологии" (Textiles & Textile Technologies) компании "Мессе Франкфурт": "Конечно, пройдет время, прежде чем мы cможем проводить ярмарки на Марсе. А пока мы будем показывать на выставках Techtextil и Texprocess продукцию и технологии, которые относятся почти ко всем аспектам человеческой жизни, от одежды и зданий до безопасности и медицины, или, иными словами, все то, что требуется и для освоения космоса".

В представительстве Мессе Франкфурт в странах Балтии вы сможете узнать более подробно о том, как добраться до выставки и где остановиться, а также заранее и дешевле купить входные билеты на выставку.

SDC LT, tel. 370 5 2135534, info@lithuania.messefrankfurt.com, www.pro-fairs.com

ASTRA TŪRE, tel 371 67358699, info@astrature.lv, www.astrature.lv

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Фотографии: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

