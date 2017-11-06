Павел Кашин — особое явление в русской музыке, поэт, идущий по граням, нюансам, полутонам, он не проповедует и не вещает — он чувствует.

Его слова из другого мира, а музыка ангелов. Его песни для людей с чистой душой и помыслами, для тех, кто способен чувствовать. У него удивительнейшее поэтическое зрение, некое чувство такта, позволяющее на цыпочках войти в чужую душу и быть в ней маленьким солнечным гостем. Его творчество уникально. Его неизменно грустные песни волнуют, окрыляют, доводят до слез и помогают душе встрепенуться. Именно за это мы и любим Павла Кашина. За его музыку, от которой рвется душа и дрожат колени, за надрыв, за загадочные строки, пропитанные буддистской мудростью и духом вечной юности.

За его чуткость и проникновенный лиризм, трогательность и ранимость, неистовость и утонченность, за силу донести все это до нас. За глубину мысли и чувств.

За свет, тепло, счастье, любовь, грусть, тоску, одиночество. За очарование, которое идет изнутри, за желание вместить в песни целую вселенную.

11 ноября, в 19.00, в Доме конгрессов, большой юбилейный концерт "Павел Кашин — 50"

Презентация альбома "Талисман" и любимые хиты.

Билеты в кассах Bilešuserviss