"Юридическое образование на английском языке — великолепная исходная точка для успешной карьеры в очень многих отраслях", — сказала директор Рижской высшей юридической школы Инга Братена. Особенно ценно юридическое образование на рынке труда, когда при обучении используется междисциплинарный подход, позволяющий получить знания и освоить целый ряд областей. Рижская высшая юридическая школа — единственное высшее учебное заведение в Латвии, которое предлагает такое образование на уровне бакалаврских, магистерских и докторских программ!

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Студенты Рижской высшей юридической школы могут выбрать из целого ряда программ, в которых право сочетается с бизнесом, дипломатией, финансами или политикой деятельности. Так как языком общения в РВЮШ является английский, студенты могут получать знания от преподавателей-экспертов в своей области из разных стран мира. Обучаясь в РВЮШ, можно встретить преподавателей из Америки, Англии, Германии, Австралии, Индии, Дании, Франции и многих других стран! Всего в РВЮШ учатся и работают студенты и преподаватели из 26 стран! Данный мировой опыт наделяет процесс междисциплинарного обучения в сфере юриспруденции международным кругозором и готовит студентов к глобальному рабочему рынку.

Руководитель Учебной части Рижской высшей юридической школы Санта Ястребова рассказала, что выпускникам РВЮШ открываются карьерные возможности в самых разных отраслях: например, в бюро присяжных адвокатов, в банковском секторе, в сфере консультаций и аудита, в государственных ведомствах, в учреждениях Европейского Союза, а также в частном секторе. Выпускников РВЮШ можно встретить в Altum, Cobalt, Ellex Klavins, SEB Group, Rietumu banka, в Европейской комиссии, в Министерстве финансов Латвийской Республики, в 4finance, Twino, а также во многих других учреждениях и предприятиях — как в Латвии, так и во всем мире.

Зарегистрироваться на обучение в Рижской высшей юридической школе можно до 21 августа! Не упустите возможность учиться у ведущих экспертов отрасли в международной среде прямо здесь — в центре Риги!

Узнайте все об учебных программах Рижской высшей юридической школы и о регистрации здесь.