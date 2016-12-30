Рождество и Новый год — самые теплые семейные праздники, когда мы спешим собраться с близкими у домашнего очага. Но вокруг нас есть люди, которые в одночасье потеряли все. Пожар разрушил их повседневный быт — кто-то остался без дома или квартиры, кто-то потерял весь скарб или его часть. Этим людям сегодня не до веселья. Им приходится буквально все начинать заново, они отчаянно борются за возвращение к привычной жизни. Давайте все вместе поможем пострадавшим при пожаре!

Общество "Pēc ugunsgrēka" ("После пожара") создано в ноябре текущего года. Среди авторов идеи — люди, которые не понаслышке знают, что такое пожар, каковы его последствия. Учредители фонда — работники крупнейшей в Латвии компании по пожарной безопасности AP-HELP и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые ежедневно борются с огнем. Они всегда там, где людям необходима помощь.

Благотворительный фонд занимается не только сбором средств, которые можно перечислить на счет общества, а также позвонить на платный номер телефона. Общество "Pēc ugunsgrēka" также принимает вещи — начиная от одежды и заканчивая мебелью и техникой, которые так необходимы погорельцам.

Поскольку компания AP-HELP имеет большой круг клиентов, помощь приходит и от партнеров. Так, например, компания Latio namsaimnieks готова за собственные средства проводить необходимый сантехнический и небольшой косметический ремонт, а также починить проводку в домах пострадавших.

"На наш призыв откликнулись многие партнеры. Они годами доверяют нам свою безопасность, смогли оценить нашу репутацию и профессионализм", — рассказывает финансовый директор AP-HELP Павел Березовскис.

В качестве иллюстрации он приводит пример из повседневной жизни. В декабре самый распространенный источник возгорания — свечи на рождественском венке. Они, с одной стороны, напоминают нам о приближении чудесной поры, возвращают нас в волшебный мир детства и сказок, а, с другой стороны, опасны и могут стать причиной несчастья. Все прекрасно помнят январскую трагедию в многоэтажном доме на ул. Кемпес, когда родители с детьми, спасаясь от огня, в панике выпрыгнули с 12-го этажа. Погибли четверо членов семьи. Выживший мальчик рассказывал, что его сестренка любила зажигать свечи.

И даже, если удается оперативно справиться с пожаром, и огонь уничтожает всего один квадратный метр, из-за копоти и других продуктов горения приходится отказаться от всех вещей в комнате, а в квартире необходим ремонт.

Другой яркий пример. В Латвии практически ежедневно загорается бытовая техника и электроника, от которых мы не ждем такой опасности. Под напряжением горят телевизоры, компьютеры, смартфоны и даже стиральные машины. Последние, как правило, уставлены в ванной комнате или на кухне. Нередко мы включаем длительный режим стирки и уходим из дома по делам, а когда возвращаемся все уже пылает из-за перегрева агрегатов, подверженных вибрации.

Такая беда может случиться со всяким, вне зависимости от возраста, пола или положения в обществе. Мы все равны перед огнем. Бывает и так, что даже восстановить жилье по страховке не удается. Да и страхуем мы чаще только "коробку", реже — начинку квартиры или дома.

Помочь ближнему — это естественный душевный порыв. Особо чувствительны такие шаги в преддверии праздников — дарить всегда приятнее, чем самому получать подарки. Будем благодарны за любую помощь! Давайте все вместе поможем пострадавшим при пожаре!

Предметы домашнего обихода, мебель, бытовую технику и одежду можно пожертвовать по адресу: улица Буллю, 45, Рига.

Пожертвования можно осуществить, позвонив по телефону:

90067077 (стоимость одного звонка 1,42 EUR).

Денежные средства также можно перечислить на благотворительный счет:

Saņēmējs: Biedrība "Pēc ugunsgrēka"

Reģ. Nr.: 40008257565

Banka: Nordea Bank AB latvijas filiāle

Kods: NDEA LV 2X

Norēķinu konts: LV 67 NDEA 0000 0848 7027 2

Телефон для справок — 20110020.