В обществе витает множество мифов о самых разных вещах. К сожалению, имплантация зубов — не исключение. Давайте познакомимся с 5 наиболее популярными мифами в этой области. Своими соображениям делится практикующий более 10 лет гл. врач-имплантолог, руководитель вильнюсской клиники "Dantų harmonija — Dental Harmony" Марюс Бучинскас.

1. Миф: я слишком стар (-а) для зубных имплантатов.

Для имплантации зубов возрастной лимит не существует. Например, самому старшему пациенту, которому мы имплантировали зубы, было более 90 лет. Все зависит от общего самочувствия и здоровья человека. Во время первого визита пациент рассказывает о своем здоровье, озвучивает ожидания. Во время того же визита проводится подробная диагностика, делается рентгеновский снимок и компьютерная томография, тогда врач-имплантолог видит реальную ситуацию пациента и может составить индивидуальный план лечения.

Гл. врач М. Бучинскас, имплантирующий зубы более 10 лет, говорит, что лечение должно начинаться с диалога врача и пациента. Тогда для мифов не остается места.

2. Миф: Имплантация зубов — это очень болезненная процедура.

Прежде всего, важно понимать, что каждый человек чувствует и воспринимает боль по-разному. Имплантация выполняется с минимальной интервенцией. Во время процедуры используется обезболивающее или седация. "Я думал (-а), будет хуже" и "Жалко, что не решился (-ась) раньше", — такие ответы я, как правило, слышу от своих пациентов после процедуры имплантации зубов.

Если пациенту все-таки очень страшно, он не может спокойно сидеть в стоматологическом кресле, или если планируется продолжительная процедура, то, конечно, стоит подумать о седации. В этом случае пациент погружается в состояние полудремы и просыпается только после завершения процедуры.



"Я боялась, что будет больно, но боли я не чувствовала" — отзыв Лауры после восстановления всех зубов челюсти на имплантатах. Историю Лауры Вы можете почитать ЗДЕСЬ.

3. Миф: имплантаты зубов часто не приживаются

Как показывают исследования, около 97 % процедур имплантации являются успешными.* Успешно ли пройдет имплантация, зависит от множества факторов: точности диагностики, качества имплантатов, опыта врача, современных, но проверенных временем технологий, здоровья пациента и даже, я бы сказал, его позитивного настроя и желания иметь красивую и функциональную улыбку. Я считаю, это основные факторы, обуславливающие отличный результат имплантации зубов.

Зубные пластинки могут восстановить жевательную функцию примерно на 30–40 %, а несъемные зубные протезы на имплантатах — на все 100 %.

Разумеется, важно контролировать весь процесс, поэтому у нас в клинике "Dantų harmonija — Dental Harmony" установлено современное диагностическое оборудование (например, перед тем как консультировать пациентов по вопросу имплантации, мы делаем не только панорамный снимок, но и томографию). Кроме того, в нашей клинике оборудована современная лаборатория зубных протезов CAD/CAM. Мы стали первой в Вильнюсе стоматологической клиникой, которая приобрела сканер "NobelProcera". Такая комплектация делает нас уникальными даже в Балтийских странах. И это нам помогает обеспечивать качество от начала до конца лечения, а пациенту удобно получить все связанные с таким лечением услуги в одном месте.

*ИССЛЕДОВАНИЕ. Процент приживления зубных имплантатов на зажившем месте удаленного зуба составляет 98,05%, а на месте недавно удаленного зуба — 96,52%. Degidi M, Nardi D, Piattelli A.10-year follow-up of immediately loadedimplants with TiUnite porous anodized surface. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Dec; 14(6):828-38.

4. Миф: окружающие часто замечают, что зубы восстановлены на зубных имплантатах

Восстановленные на зубных имплантатах зубы от натуральных чаще всего отличают только специалисты. В нашей клинике постоянные зубы изготавливаются из циркония. Этот материал в современной стоматологии высоко ценится за прочность и эстетичность. Цирконий пропускает свет, поэтому отличается прозрачностью, характерной для натуральных зубов. Даже при неоновом свете такие искусственные зубы светятся как настоящие, поэтому отличить их действительно непросто.

5. Миф: зубные имплантаты неудобны

Я считаю, что восстановленные на зубных имплантатах зубы по удобству не уступают своим собственным. Например, зубные пластинки могут восстановить жевательную функцию примерно на 30–40 %, а несъемные зубные протезы на имплантатах — на все 100 %. Зубные имплантаты — это несъемная конструкция, они крепко держатся и дают возможность снова наслаждаться полноценной пищей.

Восстановленные на зубных имплантатах зубы это несъемная конструкция. Чтобы восстановить зубы одной челюсти часто хватает всего четырех имплантатов.

Своими соображениям делится практикующий более 10 лет гл. врач-имплантолог, руководитель вильнюсской клиники "Dantų harmonija — Dental Harmony" Марюс Бучинскас.

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*Бесплатно сделанные снимки и разработанный план лечения остаются в клинике, как собственность клиники.