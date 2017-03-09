Полиция пока не говорит насколько продвинулось следствие, поэтому люди выдвигают различные версии произошедшего.

В воскресенье, 5 марта, около 21.00 полиция получила сообщение о том, что Ева Страздаускайте (1991 г.р.) на темно-коричневом Audi A7 выехала из Плунге в Вильнюс. Однако до столицы девушка не доехала. Сообщили, что она пропала, проехав Каунас: как рассказал ее друг, пропала связь, позже телефон был выключен.

В понедельник, 6 марта: После сообщения о пропаже девушки за работу взялись силы полиции. В первую ночь на поиски девушки отправился и генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас. Утром сообщили, что около 01.30 автомобиль Страздаускайте был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от местечка Жеймяй. Полиция информировала, что расследуют этот случай, как дело о похищении. Ни в автомобиле, ни рядом девушки не было. Было проанализировано направление в котором она ехала, искали вещи девушки. Днем прочесали обочину магистрали Вильнюс-Каунас. Были обнаружены личные вещи Страздаускайте, сумочка, телефон. Полиция с самого утра говорила людям, что необходима помощь, полиции нужен каждый, кто встретил автомобиль девушки и зафиксировал на видеорегистратор. Образовалась и группа добровольцев, которая пыталась помочь полиции в поиске Е.Страздаускайте.

Вторник, 7 марта: Расследование перешло к Бюро криминальной полиции Литвы и Генеральной прокуратуре. Следственные действия с начала поиска провели полицейские разных округов. Родители пропавшей девушки распространили сообщение о том, что тех, кто обладает важной информацией ожидает вознаграждение. Родители сообщили, что заплатят 10 000 евро тому, кто поможет им найти дочь.

В воздух подняли вертолет отряда пограничной авиации. К сожалению, ни на земле, ни с воздуха местонахождение девушки отыскать не удалось. В тот же день свидетели сфотографировали автомобиль Е.Страздаускайте. Его доставили из Каунаса в Вильнюс. Свидетели утверждали, что автомобиль поврежден, похоже, в результате аварии.

Сотрудники полиции ежедневно напоминают, что любая информация о возможном местонахождении девушки очень важна, а следственные действия не комментируются, поскольку это может стоить девушке жизни. Основной версией расследования называют похищение.

Среда, 8 марта: Днем добровольцы в Йонавы собрались, чтобы еще раз прочесать место, где был обнаружен автомобиль Страздаускайте. Поиск ведется как в Литве, так и в международном масштабе, результатов он пока не дал.

Четверг, 9 марта: Полиция в ходе расследования проверила множество информации, все записи видеокамер, которые могли зафиксировать направление движения автомобиля девушки, однако пока новостей нет. Появляется все больше версий, однако полиция их не подтверждает и не отрицает.

Приметы девушки: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.