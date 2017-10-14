23-летняя гражданка Латвии Лаура Строде пропала в Германии, в Берлине, в июне 2017 года, сообщает Bezvests.lv. Последний телефонный разговор с пропавшей был 14 июня 2017 года. Больше женщина на связь не выходила. Где находится — неизвестно.

По информации близких, в октябре 2016 года Лаура поехала на работу в Швецию. В разговорах упоминала два города — Орнсколдсвик и Остерсунд. По словам Лауры, она работает в сфере туризма — ведет регистрацию туристов, оказывает также услуги гида. Говорила, что живет в служебных помещениях при гостинице.

Позже Лаура по телефону уверяла, что находится в Германии, в Берлине. При себе у женщины был персональный компьютер, планшет, мобильный телефон.

Приметы: рост 170 см. Особых примет нет. Свободно говорит на латышском, русском и английском языках.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшей молодой женщины, просят звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.