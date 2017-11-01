Суд постановил 11 октября продлить арест Дуревскису с условием, что он может быть отменен после внесения залога. Уже на следующий день суд получил документ, подтверждающий внесение 25 000 евро, и Дуревскис, находившийся в тюрьме с июня, был освобожден.
В конце сентября Госполиция направила дело Дуревскиса прокуратуре для начала уголовного преследования. Он подозревается в попытке вымогательства взятки. В ходе расследования подозреваемым был признан еще один администратор неплатежеспособности 1980 г.р. Он подозревается в халатном выполнении служебных обязанностей. По сведениям агентства LETA, это Сандис Саулитис.
Пока неизвестно, предъявила ли прокуратура обвинение.