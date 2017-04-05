Госполиция завершила следствие и передала в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении бывшего администратора неплатежеспособности, которая подозревается в присвоении почти 300 000 евро.

В ходе следствия сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями констатировали, что администратор занималась процессом неплатежеспособности некоего предприятия, при этом незаконно снимала со счета фирмы и перечисляла на свой личный счет средства, предназначенные кредиторам.

Затем администратор снимала деньги в банкоматах, всего более 100 раз. Общая сумма присвоенных таким образом средств превысила 300 000 евро. На требования кредиторов вернуть деньги администратор отвечала различными отговорками, не имеющих под собой никаких юридических оснований.