В 2010 году Суд Видземского предместья назначил Кулькову администратором по делу о неплатежеспособности физического лица, которое не могло рассчитаться за квартиру. Кулькова должна была продать квартиру на аукционе, а деньги вернуть банку. Она затянула процесс, продала квартиру за 58 000 евро, но не вернула деньги банку.

Полиция выяснила, что из полученной за квартиру суммы Кулькова регулярно делала перечисления на счет своей кредитной карты. Потом она снимала деньги через банкомат. Банковская выписка показывает, что посещение банкомата происходило практически каждый рабочий день. Например, 17 декабря 2014 года было снято 1100 евро, а 19 декабря - 3260 евро. На комиссии Swedbank заработал 150 евро. Снятие сумм со счета проводилось с 2011 до весны 2015 года.

В ходе расследования констатировано, что имеется более 15 эпизодов, в которых Кулькова действовала сходным образом. Ни полиция, ни прокуратура не раскрывают, в скольких процессах неплатежеспособности администратор присваивала средства.

По расчетам Nekā personīga, сделанным по данным из оказавшихся в распоряжении передачи материалов, Дануте Кулькова сняла наличными из банкоматов более 500 000 евро.

Начальник управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска рассказал, что Кулькова - это не единственный администратор, против которой ведется следствие. "Госполиция в 2016 году возбудила 16 уголовных дел о деятельности администраторов неплатежеспособности и столько же дел передала в прокуратуру", - пояснил Петерис Бауска.

В Администрации неплатежеспособности признают, что в прошлом году за невыплату денег кредиторам от должности были отстранены 5 администраторов. В 2015 году было отстранено 4 администратора. По всем случаям возбуждены уголовные дела.