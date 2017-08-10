Суд Латгальского предместья Риги в четверг отклонил заявление об изменении меры пресечения бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу и оставил его под арестом, сообщили в суде.

Адвокат Спрудса Янис Розенбергс заявил журналистам, что принятое решение не соответствует требованиям справедливого суда, потому что и судьи, и сторона обвинения отказались представить документы, обосновывающие оставление Спрудса под стражей. По его словам, рассматривается возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

Адвокат также добавил, что Спрудс не дает никаких показаний, так как считает, что дело против него возбуждено необоснованно.

Заседание суда длилось около восьми часов. Полный текст приговора будет доступен в понедельник. Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, ранее в четверг суд отклонил заявление об изменении меры пресечения бывшему администратору неплатежеспособности Наурису Дуревскису и оставил его под арестом.

Арест как меру пресечения применен к администраторам Спрудсу, Илмару Крумсу и Дуревскису с 9 июля. В тот же день был арестован и финансист Йоренс Райтумс, которого полиция через несколько дней освободила, применив другую меру пресечения. 26 июля был освобожден из-под ареста Крумс.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции начало два процесса. В одном фигурируют Спрудс, Крумс и Райтумс, которым инкриминируется легализация преступно нажитых средств, а Райтумсу — участие в вымогательстве и легализации. Арест связан делом "Trasta komercbankа". Дуревскис подозревается в попытке вымогательства взятки.