Нет оснований считать, что осужденный по делу о взятках на выборах мэра Юрмалы предприниматель Герман Милуш не явится на Кипре на заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о его выдаче Латвии, заявила адвокат Милуша Елена Квятковская.

Она добавила, что к Милушу применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Адвокат не комментировала информацию о якобы принятом Милушем российском гражданстве.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина подтвердила , что прокуратура 8 августа направила МВД Кипра документы для выдачи Милуша с целью выполнения приговора.

Как сообщалось, суд Ларнаки счел, что до рассмотрения дела о выдаче Милуша ему нет необходимости находиться под арестом. Вопрос о выдаче Милуша суд рассмотрит 22 августа.