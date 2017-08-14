Она добавила, что к Милушу применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Адвокат не комментировала информацию о якобы принятом Милушем российском гражданстве.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина подтвердила , что прокуратура 8 августа направила МВД Кипра документы для выдачи Милуша с целью выполнения приговора.
Как сообщалось, суд Ларнаки счел, что до рассмотрения дела о выдаче Милуша ему нет необходимости находиться под арестом. Вопрос о выдаче Милуша суд рассмотрит 22 августа.