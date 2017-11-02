Адвокат осужденного за участие в сирийском конфликте Мартиньша Гринберса — Райтис Мединьш в суде попросил либо оправдать его подзащитного, либо приговорить его к условному наказанию, сообщает LETA.

Мединьш указал, что когда дело рассматривалось в суде первой инстанции, в качестве свидетелей привлекали сотрудников Полиции безопасности, которые не считали. Что Гринбергс отправился в Сирию, чтобы воевать. В заключение своей речи адвокат попросил оправдать своего подзащитного, а в случае обвинительного приговора дать ему условный срок, подчеркивая, что Гринбергс легко поддается влиянию, поэтому для него лучше будет находиться не в тюрьме.

В свою очередь прокурор настаивал на необходимости признать Гринбергса виновным по двум статьям и приговорить его к 11 годам тюрьмы. Следующее заседание суда состоится 16 ноября, когда Гринбергс скажет последнее слово.

Как сообщалось, 27 апреля суд Видземского предместья Риги приговорил Гринбергса к четырем годам лишения свободы с пробационным надзором на два с половиной года.

Гринбергс был оправдан по статье 89.1 Уголовного закона — об участии в преступлениях преступной организации против человечества, мира или государства и в военных преступлениях. Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения за противоправное участие в вооруженном конфликте по статье 77.1 Уголовного закона. В этот срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в заключении с 6 сентября 2016 года.

Гринбергс не признает своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии. Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре 2016 года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

В июле 2017 года Мединьш подал в Суд Видземского предместья Риги апелляционную жалобу на приговор.