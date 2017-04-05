Утром 1 апреля сотрудники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) при патрулировании Агенскалнса заметили убегающего человека. При этом несколько жильцов из многоквартирного дома указывали руками в его направлении.

Заметив, что за ним началась погоня, мужчина попытался скрыться, однако был задержан. Спустя пару минут из дома вышли жильцы и сообщили, что задержанный пытался похитить из подъезда велосипед, коляску и стол.

Воришку спугнула пенсионерка, которая привлекла внимание соседей громкими криками и требованием, чтобы злоумышленник все вернул на место. Ему приказали оставаться на месте и вызвали полицию.

Свою вину в содеянном задержанный не признает и утверждает, что приятель просто попросил его вынести вещи из подъезда, пообещав заплатить за работу 30 евро.

Следствие продолжается.