Заметив, что за ним началась погоня, мужчина попытался скрыться, однако был задержан. Спустя пару минут из дома вышли жильцы и сообщили, что задержанный пытался похитить из подъезда велосипед, коляску и стол.
Воришку спугнула пенсионерка, которая привлекла внимание соседей громкими криками и требованием, чтобы злоумышленник все вернул на место. Ему приказали оставаться на месте и вызвали полицию.
Свою вину в содеянном задержанный не признает и утверждает, что приятель просто попросил его вынести вещи из подъезда, пообещав заплатить за работу 30 евро.
Следствие продолжается.