Вечером 28 февраля сотрудники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о маленьких девочках, возможно, оставленных без надзора родителей.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка долго звонили и стучали в дверь, но им никто не открывал, хотя в доме горелд свет и работал телевизор. Поговорив с соседями, полицейские уточнили, что в квартире проживают двое взрослых и двое детей, правда, в последние дни ни мужчину, ни женщину никто не видел.

Затем полицейские узнали телефонный номер хозяина квартиры и попытались с ним созвониться, но он не брал трубку. Поскольку работники РМП не могли попасть по данному адресу двумя днями ранее, было принято решение вызвать спасателей и вскрыть двери.

Обследовав жилище, в одной из комнат полицейские нашли спрятавшихся за занавесками девочек в возрасте 9 и 5 лет. Младшая из них, увидев незнакомцев, стала плакать, но полицейские смогли их успокоить.

Спустя несколько минут домой вернулся спутник жизни матери девочек. Он был пьян, но не буянил и не проявлял агрессии. Он рассказал, что женщина несколько дней назад перебралась жить к другому приятелю, а своих детей оставила у него в доме. Мужчина несколько дней пытался найти экс-подругу, но тщетно. Также мужчина пояснил что заботиться о детях, но, поскольку работает, то вынужден на некоторое время оставлять их в квартире одних.

Он приказал девочкам никому не открывать двери, уехал на работу, а затем в магазин. Полиция установила, что мужчина действительно присматривал за девочками и кормил их.

Установив, где может находиться мать, еще один экипаж РМП направился по указанному адресу. Но женщина не отвечала на звонки и не открывала двери. По делу начат административный процесс, материалы переданы в Сиротский суд, а девочек отвезли в кризисный центр. Мужчина пообещал выполнить все формальности, чтобы получить право опеки над девочками.