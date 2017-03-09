В среду днем, 8 марта, сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в Агенскалнс. Прохожие сообщили, что на земле лежит пьяная женщина, а рядом с ней находится детская коляска.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, их встретила заявительница и указала на пьяную женщину. По ее словам, нетрезвая дама сначала шаталась из стороны в сторону, толкая коляску, а потом прислонилась к забору, так как стоять сама не могла. Беспокоясь за здоровье ребенка, бдительная прохожая вызвала полицию.

Стражи порядка осмотрели младенца, после чего подошли к пьяной женщине. Та рассказала, что это не ее ребенок и что в свободное время она подрабатывает няней.

Тогда полицейские связались с матерью девочки и попросили ее приехать. Пока все ее ждали, 48-летняя няня не в силах стоять, рухнула на землю. На место вызвали "скорую".

Медики осмотрели ребенка и пьяную женщину, госпитализация никому не потребовалась. В этот момент появилась мать девочки. Она пояснила, что няня два дня присматривала за ее ребенком. При приеме на работу, не возникло никаких подозрений, что у женщины могут быть проблемы с алкоголем.

Ребенка передали матери, а нетрезвую няню доставили в дежурную часть. В ее крови было констатировано 2,38 промилле. На женщину был составлен административный протокол на нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и наложен денежный штраф в размере 50 евро.