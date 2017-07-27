Агенскалнс: полиция нашла на улице шприц и пакеты с неизвестным веществом

Foto: RPP По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), 26 июля работники Земгальского управления РМП во время патрулирования Агенскалнса нашли в траве шприц и шесть пакетиков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Поскольку у полиции появились предположения, что в пакетах могут быть наркотики, найденные вещи для дальнейших следственных действий передали Госполиции.

32 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.