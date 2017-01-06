Алкогольное застолье закончилось госпитализацией избитого гостя

Foto: PantherMedia/Scanpix По сообщению Видземского регионального управления полиции, 5 января, в Эргли, в одном из домов по ул. Лауксаймниецибас во время вечеринки был избит 60-летний мужчина. Как пояснили в полиции, его избил 47-летний приятель, с которым потерпевший распивал алкоголь. Подозреваемый задержан, начат уголовный процесс.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.