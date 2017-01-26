Возросшая из-за покупающих алкоголь в Латвии людей плотность движения является одной из причин резко участившихся в прошлом году в Валгамаа ДТП.

"Выросло число пройденных водителями километров. Например, в Валгаском уезде резко выросло число дорожных аварий. Если спросить, почему, ответ в том, что люди ездят в Латвию за алкоголем. Они ездят туда и обратно. Они не пьяные. Просто плотность движения влияет и на число аварий", — сказал на прошедшей на этой неделе пресс-конференции генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

По словам главы Валгаского отделения полиции Тийта Аллика, в прошлом году в Валгамаа произошло 46 ДТП с жертвами, в которых пострадали 55 и погиб один человек. В 2015 году в Валгаском уезде зарегистрировали 24 Дтп с человеческими жертвами.

"Статистику аварий подчеркивает то обстоятельство, что 24 ДТП за 2015 год были рекордно низким для Валгамаа показателем. Обычно в уезде в год регистрируют около 35 аварий с человеческими жертвами. В прошлом году показатель подскочил вдвое, у этого рекордного числа четыре причины", — сказал Аллик.

"Во-первых, алкогольный туризм в Латвию, который резко повысил плотность движения по дорогам уезда. Рост плотности движения в свою очередь во многом отражается на безопасности движения", — отметил он.

"Наряду с алкогольным туризмом второй причиной мрачной статистики по Валгамаа является прошедший летом шторм, который по всему уезду обрушил крупные лесные массивы. Потребность в срочных уборочных работах привела на второстепенные дороги много лесного транспорта, а также небольших автомобилей, которые часто попадали в аварии", — добавил Аллик.

"В-третьих, люди в Валгамаа стали внимательнее относиться к своему здоровью, поэтому скорую помощь вызывают и в случае тех аварий, при которых в прошлом так не стали бы делать. Например, в статистике отражены падения детей с велосипеда", — сказал он.

"В-четвертых, существенно вырос объем транзитных перевозок, а вместе с этим в уезде в прошлом году выросло и число ДТП с участием грузового транспорта", — пояснил Аллик.

Пик аварий пришелся в Валгамаа на июнь и июль, в то время как по всей Эстонии больше всего жертв появилось на дорогах в октябре и ноябре, а наименее опасным был август.

Всего в Эстонии в 2016 году произошло 1450 ДТП с человеческими жертвами, в которых пострадали 1825 человек. В прошлом году на дорогах погиб 71 человек. Все показатели выше, чем в 2015 году.

В связи с вступившим 1 февраля прошлого году в Эстонии ростом акцизов резко увеличилось количество людей, покупающих алкоголь в Латвии.