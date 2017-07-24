В июле в Отдел Госполиции по борьбе с киберпреступлениями обратилась женщина, которая, познакомившись в социальной сети с "американцем", лишилась 300 000 евро. У полиции есть подозрения, что подобную преступную схему реализует группа зарубежных злоумышленников.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, в июле в отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями поступила информация о возможном мошенничестве в интернете. В полицию обратилась женщина, которая пояснила, что в популярной социальной сети познакомилась с мужчиной, котороый представился гражданином США, выполняющим мирную миссию в Афганистане.

С первых дней между женщиной и "американцем" завязались очень близкие отношения. Пара общалась с помощью интернет-переводчика и на латышском, и на английском языках. Позже влюбленные перешли к общению с помощью электронной почты и приложений для мобильных телефонов.

Как поясняют в полиции, мошенник, воспользовавшись доверием гражданки Латвии, в переписке упомянул, что собирается в отпуск, в Латвию. Но, чтобы приехать, ему необходимо решить ряд вопросов. Мужчина рассказал, что в настоящее время закрыто отделение, где хранятся его вещи — много деревянных ящиков с его документами, драгоценностями, наградами, а также около 20 миллионами долларов наличными. Все это добро иностранец, как следует из его переписки, собирался отправить женщине в Латвию, но возникли сложности.

"Миротворец" упомянул, что все эти вещи он может переслать только дипломатической почтой, что обойдется в довольно крупную сумму. Однако этот факт не смутил его латвийскую подругу, и она решила перевести ему нужную для пересылки вещей сумму — 300 000 евро. Сразу же после этого заморский кавалер пропал вместе с деньгами.

Госполиция занимается расследованием мошенничества. Есть основания полагать, что подобный случай для Латвии не является единичным. Скорей всего, преступники обманывают женщин и в других странах.