В Вентспилсе по подозрению в причинении телесных повреждений задержан отчим 12-летнего мальчика. Мужчину подозревают также в сексуальном насилии над ребенком, к нему применена мера пресечения в виде ареста.

Мальчик с синяками, переломами ребер и другими травмами поступил вначале в Северокурземскую региональную больницу, а затем был переведен в Детскую клиническую больницу в Риге.

По факту насилия над ребенком против мужчины начат уголовный процесс.

Председатель Вентспилсского сиротского суда Зайга Рудницка сообщила агентству LЕТА, что имеются обоснованные подозрения и в сексуальном насилии в отношении ребенка, но это будет установлено в ходе экспертиз.

Мужчина жестоко обращался и с матерью мальчика — глухонемой женщиной. Именно из-за насилия с его стороны оба оказались в кризисном центре, где при осмотре у мальчика были обнаружены не только синяки, но и другие травмы.

Мальчик в основном проживал у бабушки в Риге, где посещал специальное учреждение образования, а в Вентспилсе проводил летние каникулы.

Как сообщила Рудницка, с учетом причиненных ребенку физических и эмоциональных травм в настоящее время его не возможно расспрашивать, чтобы узнать больше о случившемся.