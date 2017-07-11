Во вторник арестован водитель, который в минувшее воскресенье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Рое пешехода. По данным полиции, виновник аварии не проживал ни в Рое, ни в Талси. Судя по неофициальной информации, он мог быть из Риги или же приехать из-за рубежа.

Напомним, вечером 9 июля Государственная полиция получила от Службы неотложной медицинской помощи информацию о том, что в Рое, на улице Юрас, водитель автомобиля Chrysler сбил мужчину 1984 г.р. Пострадавший с переломами доставлен в больницу, в свою очередь, водитель скрылся с места происшествия.

В тот же день в Дундаге полиция задержала 34-летнего подозреваемого. В выдохе мужчины было констатировано 1,4 промилле. Также стало известно, что в отношении него действовал запрет на управление транспортным средством.

В полиции подтвердили, что фотографии, которые "разошлись" по интернету и на которых виден заснувший мужчина, соответствуют действительности и что в момент задержания мужчина действительно спал в машине.