Авария в центре Риги: под колесами автомобиля погиб пешеход

Foto: Shutterstock По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вечером 20 марта в Риге, на ул. Лачплеша автомобиль Rover, которым управляла женщина 1986 г.р., сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Личность пешехода устанавливается, начат уголовный процесс.

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