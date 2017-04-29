В Эстонии на шоссе Пярну — Раквере съехал в кювет пассажирский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург-Рига. Люди в аварии не пострадали.

Инцидент случился около семи часов утра 29 апреля на шоссе Пярну-Раквере примерно в 200 метрах от виадука Мяо. Автобус с российскими регистрационными номерами съехал в кювет. В салоне автобуса находились 46 человек.

Из-за чего произошла авария, водитель объяснить не мог. Пассажиры, направлявшиеся в Ригу, сообщили, что водитель по неизвестной причине потерял контроль над автобусом, который повернулся и остановился в ручье. По словам людей, снег не шел, но асфальт на дороге был влажным.

Задняя часть автобуса погрузилась в канаву с водой, но серьезных повреждений он не получил. Пассажиры сами выбрались из автобуса и отправились на ближайшую заправочную станцию "Circle K", чтобы согреться.

В результате аварии люди не пострадали. Поскольку автобус не мог самостоятельно вернуться на дорогу, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения, был заказан другой автобус, сообщает эстонский портал DELFI.

Фото — Каспар Покк