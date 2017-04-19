Автомобиль сбил школьника, переходившего дорогу в неположенном месте

Foto: morgueFile По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, вечером 18 апреля в Салдусе, на ул. Елгавас автомобиль Mazda, которым управляла 24-летняя женщина, совершил наезд на 12-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть. Как отмечают в полиции, школьник переходил дорогу в неположенном месте. С места аварии его доставили в больницу. Про факту ДТП составлен протокол.

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