Автомобиль врезался в дерево: ДТП обошлось без пострадавших

Foto: Policija По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, вечером 5 июля в Лиепае, на ул. Бривибас произошла авария: женщина 1987 г.р., управлявшая VW, врезалась в дерево. В результате ЧП поврежден автомобиль. К счастью, сама водитель обошлась без телесных повреждений. Начата проверка. Foto: Policija

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