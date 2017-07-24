По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 22 июля на пульт дежурного поступила информация о том, что на дороге Гулбене — Зелтини (волость Белявас Гулбенского края) замечен пассажирский автобус, водитель которого совершает опасные для других участников движения маневры.
Также заявитель сообщил, что шофер выбросил из окна пустую бутылку от алкоголя. Спустя 40 минут указанный автобус остановили. При проверке в организме 56-летнего констатировали 2,33 промилле алкоголя. К моменту проверки в транспортном средстве уже не оказалось пассажиров.
Начато следствие.