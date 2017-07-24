Также заявитель сообщил, что шофер выбросил из окна пустую бутылку от алкоголя. Спустя 40 минут указанный автобус остановили. При проверке в организме 56-летнего констатировали 2,33 промилле алкоголя. К моменту проверки в транспортном средстве уже не оказалось пассажиров.

Начато следствие.