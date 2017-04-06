Лиепайский участок полиции выразил благодарность бдительному горожанину, который сообщил стражам порядка о пьяном водителе. Об этом сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП).

По данным КРУП, 5 апреля на пульт дежурного поступила информация о том, что по ул. Айстерес едет Ford Fiesta. При этом, судя по манере вождения, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Очевидец запечатлел ЧП на видео и сообщил в полицию.

Прибывшие по указанному адресу полицейские констатировали в организме 33-летнего водителя почти 3 промилле алкоголя. У него также не оказалось водительских прав. Примечательно, что три недели назад этот же мужчина попадался на аналогичном нарушении: в тот раз в его организме также зафиксировали 3 промилле.

В отношении задержанного начато делопроизводство. К материалам приобщены и видеозаписи свидетеля.

В полиции сообщили, что очевидец, сообщивший о пьяном водителе, помог предотвратить опасную ситуацию на дороге, а, возможно, и трагедию.