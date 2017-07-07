Беларусь: спецназ захватил контрабандистов-мотодельтaпланеристов, собиравшихся в Латвию

В ночь на 6 июля на стыке границ Миорского и Верхнедвинского районов Витебской области вблизи населенного пункта Дисна сотрудники оперативного подразделения пограничной службы сорвали попытку переброски крупной партии сигарет на территорию Латвии при помощи сверхлегкой авиации. Об этом сообщает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Как выяснилось в ходе разбирательства, короба с сигаретами злоумышленники крепили к фюзеляжам воздушного судна. Затем при помощи двух малоразмерных летательных аппаратов они планировали доставку контрабандной партии на сопредельную территорию.

В навигационном оборудовании был запрограммирован маршрут полета через государственную границу Республики Беларусь. Конечной точкой незаконной доставки должен был стать населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии. В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить свою незаконную деятельность на систематической основе.

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На месте бывшей взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственного назначения участниками преступной группы было организовано место временного размещения, оборудованное при помощи прицепа-кемпинга.

В ходе специальной операции в настоящий момент с поличным задержаны трое неработающих граждан Беларуси 1969 и 1971 годов рождения — жителей Смолевич, Орши и Полоцка.

Задержано два мотодельтаплана типа "Фрегат", два микроавтобуса и один легковой автомобиль, прицеп-кемпинг, три портативные радиостанции, снаряжение и специальная летная экипировка, 160 000 штук сигарет марки "Премьер". Следствие продолжается.