Беларусь: спецназ захватил контрабандистов-мотодельтaпланеристов, собиравшихся в Латвию

Как выяснилось в ходе разбирательства, короба с сигаретами злоумышленники крепили к фюзеляжам воздушного судна. Затем при помощи двух малоразмерных летательных аппаратов они планировали доставку контрабандной партии на сопредельную территорию.
В навигационном оборудовании был запрограммирован маршрут полета через государственную границу Республики Беларусь. Конечной точкой незаконной доставки должен был стать населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии. В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить свою незаконную деятельность на систематической основе.
На месте бывшей взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственного назначения участниками преступной группы было организовано место временного размещения, оборудованное при помощи прицепа-кемпинга.
В ходе специальной операции в настоящий момент с поличным задержаны трое неработающих граждан Беларуси 1969 и 1971 годов рождения — жителей Смолевич, Орши и Полоцка.
Задержано два мотодельтаплана типа "Фрегат", два микроавтобуса и один легковой автомобиль, прицеп-кемпинг, три портативные радиостанции, снаряжение и специальная летная экипировка, 160 000 штук сигарет марки "Премьер". Следствие продолжается.