Прокуратура передала в суд Видземского района Риги материалы уголовного дела против двух граждан Бельгии (один из них — полицейский), которые обвиняются в надругательстве над государственным флагом Латвии.

По данным пресс-центра Генпрокуратуры, 26 марта бельгийцы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли по ул. Калею в Вециге, когда один из них сорвал латвийский флаг, сломал флагшток, а затем бросил на проезжую часть. После этого иностранцы ушли с места происшествия, но вскоре вернулись.

Согласно материалам уголовного дела, бельгиец взял флаг в руки, бегал с ним по улице и позировал своему другу, пока тот его фотографировал. Затем туристы стали разрывать флаг Латвии, при этом топтали его ногами. Вскоре их задержали.