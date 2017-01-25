В Елгавской больнице уже неделю лечится молодая беременная женщина, выпившая на улице неизвестную жидкость и получившая ожоги внутренних органов. Известно, что пострадавшая проживала в городском кризисном центре, где на данный момент остались ее двое малолетних детей.

По предварительным данным, женщине 1995 г.р. предложили выпить на улице два незнакомца. Однако полиция пока этот факт не комментирует. В Земгальском региональном управлении полиции (ЗРУП) лишь пояснили, что постоялица кризисного центра выпила жидкость неизвестного происхождения. В ЗРУП отрицают предположение, что этот случай как-либо связан с распространением суррогатного алкоголя в Елгаве.

Также установлено, что беременная женщина вместе с детьми оказалась в Кризисном центре Елгавского центра детской социальной опеки за пять дней до ЧП. Несчастный случай также произошел вне стен центра. Глава центра Майя Нейланде воздержалась от комментариев относительно психологических проблем, которые могла переживать пострадавшая.

В Елгавской больнице заявили, что жизни потерпевшей уже ничто не угрожает, однако последствия химических ожогов предусмотреть сложно. К счастью, ЧП не повлияло на беременность.

По данному делу начат уголовный процесс, в рамках которого назначена экспертиза.