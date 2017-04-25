Разыскивается 23-летний житель Екабпилса Райвис Терентьев, который пропал 21 апреля 2017 года около 20:30. По информации родных, в день исчезновения он приехал домой на такси, быстро забежал в квартиру, переоделся, что-то схватил и забрал с собой и на том же такси уехал. По всей видимости, куда-то очень спешил. С собой забрал кошелек с паспортом, ID карту, белые права, банковские карточки, ключи от машины.

Его приметы: рост выше 180 см, худощавого телосложения.

Был одет в темно-коричневую куртку и черные джинсы. Черные длинные волосы завязаны в хвост или заплетены в косу, виски выбриты. Под нижней губой два пирсинга, на шее — с двух сторон — татуировки Dian и Lucky, борода и зеленые глаза. Иногда прихрамывает: у него болит нога.

Известно, что в ночь с пятницы на субботу (21.04.17) в 2:37 он выходил в watsapp, и с того момента больше не появлялся: его телефон выключен, и никто не знает, где он. Со слов знакомых, Райвиса последний раз видели в Екабпилсском микрорайоне Намэйс у магазина Beta, а с 14 до 16:00 в субботу 22 апреля еще и на площади Вецпилсетас.

Просим всех, кто видел пропавшего или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.