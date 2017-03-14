84-летняя Геновефа Орбидане пропала 14 марта в Огре. Возможно, заблудилась, села не в тот транспорт. По словам близких, последний раз пенсионерку видели в 15.00 в магазине Maxima в центре Огре.

Ежедневно пенсионерка ездит на автобусе 2-го маршрута, но сегодня, по словам очевидцев, она испытывала проблемы с ориентацией в пространстве, спрашивала у людей, как попасть домой.

Приметы: среднего телосложения. Была одета в коричневое пальто, на голове был платок, на ногах — черные сапоги. При себе у женщины был полотняный мешочек темного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей пенсионерки, или случайно видел ее на улице или в транспорте, просим срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv — 22 084 084. Можно также писать на э-почту:info@bezvests.lv.

Фотография 20-летней давности, женщина выглядит старше.