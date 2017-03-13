После того, как родители пропавшей без вести литовской девушки Евы Страздаускайте объявили крупную награду за информацию о ее местонахождении, поисковые организации в Литве и Латвии получили множество предложений от "экстрасенсов". Представители организации Bezvests.lv отмечают, что за последние семь лет обладатели "сверхъестественных" способностей ни разу не оказали реальной помощи в поисках.

"И литовскую поисковую организацию Missing.lt, и латвийский Bezvests.lv буквально захлестнул шквал звонков: звонили люди, которые выдавали себя за всемирно известных целителей, уверяли в сверхъестественных способностях, но вот свои имена почему-то при этом называть избегали. (..) Требовали о нас контакты близких и только им были готовы поведать "правду". В ответ на отказ напрямую связать экстрасенсов с родственниками нам даже угрожали опубликовать личную переписку с нами в сети", - пишет основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

По словам Фаминского, так и не дождавшись контактов близких, некий молодой человек прислал карту с пометкой, сделанной его "всемирно известной мамой-экстрасенсом". Расстояние от этой точки до места, где было найдено тело девушки, составляет 136 километров, отметил Фаминский.

Наталья Курчинская, руководитель Литовского центра поддержки семей, потерявших детей, заявила Bezvests.lv, что все эти дни в ходе поисков принимала многочисленные звонки и письма самых разных людей. "Верхом цинизма стал последний антирекорд литовских предсказателей: расстояние от точки, которую они показали на карте до места, где на самом деле была найдена пропавшая Ева составило 350 километров".

По словам Курчинской, за 26 лет работы литовской поисковой организации экстрасенсы ни разу не показали место, где находится пропавший человек. В семилетней истории Bezvests.lv таких случаев тоже не было.

26-летняя Ева Страздаускайте выехала 5 марта из Плунге в Вильнюс, но до столицы Литвы не доехала. В Литве и Латвии началась поисковая операция, родители объявили за информацию о местонахождении женщины награду в размере 10 000 евро. В понедельник, 6 марта, был обнаружен автомобиль Audi Q7, на котором ездила Страздаускайте. В четверг полиция обнаружила тело девушки и задержала шестерых подозреваемых в совершении убийства. По данным следствия, преступники инсценировали ДТП, чтобы похитить автомобиль.