BMW X5 на повороте врезался в субкомпактный автомобиль: пострадал водитель

Foto: stock.xchng В минувший четверг, на трассе Рига — Даугавпислс, недалеко от съезда в сторону Икшкиле BMW X5 врезался в субкомпактный автомобиль Aixam. Как отмечает портал OgreNet.lv, в результате аварии пострадал водитель, управлявший Aixam: у него констатировали сотрясение мозга. По делу начато следствие.

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