Сотрудники Госполиции по подозрению в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений задержали в Риге мужчину 1949 года рождения, сообщает LETA. Предполагается, что задержанный убил бывшую любовницу и ранил ее нового друга.

В минувшую субботу полиция получила информацию о том, что в квартире дома в рижском районе Болдерая находится труп женщины. Прибывший на место экипаж полиции обнаружил тело женщины 1974 года рождения. Кроме того, в квартире находился раненый в живот мужчина, который к моменту приезда полиции был без сознания. Он был доставлен в больницу.

Под подозрение в совершении преступления попал другой мужчина 1949 года рождения, который ранее был судим за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Он был задержан в Риге.

По данным следствия, подозреваемый пришел в квартиру к своей бывшей любовнице, застиг там другого мужчину и на почве ревности нанес им несколько ударов ножом. Все трое в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.