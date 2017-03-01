В минувшую субботу полиция получила информацию о том, что в квартире дома в рижском районе Болдерая находится труп женщины. Прибывший на место экипаж полиции обнаружил тело женщины 1974 года рождения. Кроме того, в квартире находился раненый в живот мужчина, который к моменту приезда полиции был без сознания. Он был доставлен в больницу.
Под подозрение в совершении преступления попал другой мужчина 1949 года рождения, который ранее был судим за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Он был задержан в Риге.
По данным следствия, подозреваемый пришел в квартиру к своей бывшей любовнице, застиг там другого мужчину и на почве ревности нанес им несколько ударов ножом. Все трое в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.