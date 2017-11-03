Вечером 1 ноября во время патрулирования Болдераи сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) обратили внимание на автомобиль Audi. Однако, едва стражи порядка попросили водителя остановиться, как он резко увеличил скорость и попытался скрыться.

Спустя буквально минуту, на перекрестке улиц Флотес и Парадес Audi столкнулся с автомобилем Opel. После аварии виновник ДТП бросился наутек, но его помогли задержать водитель Opel и пассажир — военнослужащие латвийской армии.

Примерно через 100 метров водителя задержали. Оказалось, что 32-летний мужчина управлял транспортным средством без водительских прав.

На место происшествия были вызваны медики, которые проверили состояние здоровья пострадавших после аварии.

Также в Болдераю прибыл для дальнейшего разбирательство и экипаж Дорожной полиции. РМП благодарит военнослужащих, которые помогли задержать нарушителя правил дорожного движения.